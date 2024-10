Il rilancio di Rog con il Cagliari passa per Zagabria 

La nazionale non l’ha ancora ritrovata, ma il rientro a pieno regime di Marko Rog prosegue senza intoppi. Alla seconda sosta, il centrocampista del Cagliari in prestito alla Dinamo Zagabria ha collezionato 12 presenze fra campionato croato e Champions League (turni di qualificazione inclusi) su 14 gare ufficiali. Non ha ancora giocato una gara per intero, al massimo 75’ nel 2-1 sul Gorica del 24 agosto (dove era pure capitano), ma il minutaggio è comunque buono soprattutto perché - dopo la lunga serie di infortuni al ginocchio - sta di nuovo prendendo continuità e riuscendo a gestire settimane con tre impegni. Il tutto in attesa del rientro al Cagliari, previsto per il prossimo 1 gennaio quando scadrà il prestito secco senza opzioni di acquisto da parte della Dinamo.

In crescita

Nella recente partita di Champions League col Monaco, la penultima prima della sosta, Rog è entrato al 63’ al posto del compagno di reparto Arijan Ademi. Gli sono bastati tre minuti per farsi notare: un suo lancio ha smarcato Martin Baturina, che dopo aver saltato tre avversari ha realizzato il gol del momentaneo 2-0. È poi finita 2-2, ma per la Dinamo Zagabria si è trattato lo stesso di un riscatto visto che all’esordio aveva perso in maniera umiliante 9-2 col Bayern Monaco (lì Rog era uscito a fine primo tempo sul 3-0). Quella all’Allianz Arena è stata una delle due volte in cui è partito titolare: le altre è sempre subentrato. Un modo aggiuntivo per gestirlo e non forzare eccessivamente, visto che è tornato a giocare il 3 aprile dopo otto mesi di stop per infortunio (e, la scorsa stagione, ha comunque partecipato alla vittoria di coppa e campionato).

Il recupero

Che il Cagliari creda in Rog è più che evidente, visto quanto la società gli è stata vicina in occasione dei tre gravissimi infortuni al ginocchio. L’inizio del calvario risale al 23 dicembre 2020, rottura del legamento crociato contro la Roma, poi nel successivo precampionato la terribile ricaduta in amichevole con l’Augsburg il 31 luglio 2021, a una decina di minuti dal rientro in campo dopo il primo lungo stop. Quindi, il 26 luglio 2023, lesione del legamento crociato anteriore stavolta del ginocchio sinistro (i precedenti due infortuni erano al destro) di nuovo in amichevole, contro la Roma Primavera. Il prestito alla Dinamo Zagabria, scelta non casuale dato che è dove aveva già giocato nel 2015-2016, è servito per renderlo di nuovo un calciatore, da gennaio Davide Nicola avrà un’opzione in più a centrocampo. E, se gli infortuni dovessero finalmente dargli tregua, Rog sarebbe un’aggiunta di assoluto livello per il Cagliari.

