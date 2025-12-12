Il rilancio di Bindua parte dallo sport 

La frazione di Bindua rinascerà a nuova vita, a cominciare dal nuovo campo sportivo. È stata sottoscritta, pochi giorni fa, la convenzione fra la Regione e l’amministrazione comunale di Iglesias, attraverso la quale sarà erogato il denaro necessario per il nuovo impianto sportivo. Si tratta di un ingente finanziamento corrispondente a un milione e mezzo di euro.

L’attesa

Si tratta di una notizia tanto attesa per gli abitanti della frazione che aspettavano da anni la realizzazione di questo importante progetto che completa una serie di altri importanti interventi in cantiere come la riqualificazione della pineta e la rigenerazione urbana della zona adiacente di Monte Agruxiau, che potrà contare su un nuovo e più moderno impianto di illuminazione, strade e marciapiedi e una cura maggiore del verde pubblico. Il campo sportivo sarà la ciliegina sulla torta della rinascita della frazione. Prevede il rifacimento della pavimentazione del campo attraverso la posa in opera di un manto in erba sintetica, dove adesso c'è terra battuta, nonché la realizzazione di una serie di opere complementari e di drenaggio per garantire la fruizione della struttura più agevole ed in sicurezza. «Nel progetto - ha spiegato l' assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas - è contemplato anche la realizzazione di un muro di contenimento in prossimità della pineta, uno per la delimitazione dello stradello e una serie di opere manutentive sugli spogliatoi. Verranno inoltre - ha aggiunto l'assessore - predisposte le opere necessarie per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, che attualmente è fatiscente e poco sicuro». Con questo progetto si chiude il piano per la realizzazione degli impianti sportivi dedicati alle società che operano da anni nel settore, come ha sottolineato l’assessore allo sport, Vito Spiga: «Con questo intervento raggiungiamo l’obiettivo di migliorare la qualità dello sport per i nostri cittadini e restituiamo una vera struttura sportiva alla società calcistica del Bindua. Cerchiamo così di fronteggiare il fenomeno della emarginazione sociale, creando coesione, solidarietà e integrazione sociale».

Piccoli centri

È una attenzione particolare, quella rivolta alle realtà più piccole del territorio, come ha spiegato il sindaco, Mauro Usai: «Un’opera importante, quella del campo, che tende una volta in più a sottolineare l’importanza delle nostre frazioni e anche e soprattutto, come l’aggregazione sociale nasca dallo sport. Un ringraziamento particolare va anche alla società del Bindua calcio per quanto lavoro sta portando avanti sia in città che nella frazione».

