«Il rilancio dell’Isola passa dal Pnrr» 

Un traguardo importante, cinquant’anni di storia, con lo sguardo rivolto al futuro. All’Horse country resort di Arborea, Confapi Sardegna ha celebrato il mezzo secolo dalla costituzione con una convention che ha messo a confronto istituzioni politiche regionali e nazionali, mondo della Chiesa e della ricerca, sindacati, imprenditori provenienti da tutta l’Isola. Sullo sfondo le opportunità offerte dal Pnrr, da declinare attraverso quattro tavole rotonde: sanità, lavoro, trasporti e innovazione.

Il futuro

«La Sardegna deve cogliere quest’occasione - ha spiegato il presidente regionale, Giorgio Delpiano - per favorire il rilancio economico è necessario che tutti gli attori siano coinvolti per promuovere un lavoro di coesione». Superare i limiti dell’insularità è una delle priorità per l’associazione che rappresenta la piccola e media industria privata, e che a fronte di un calo degli associati registra un notevole aumento del fatturato, passato dai 270 milioni di euro del 2013 ai 371 milioni del 2022. «La posizione della Sardegna richiede oggi, come non mai, interventi infrastrutturali e l’implementazione di politiche industriali sistemiche», ha ribadito dal presidente nazionale Confapi Cristian Camisa.

I lavori

La mattinata di ieri si è aperta sulle note della banda della Brigata Sassari, poi i saluti del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, della sindaca di Arborea, Manuela Pintus, e quindi la relazione del presidente Delpiano. Moderatore della rassegna il giornalista Luca Telese. Tra i tanti interventi quello di Katiuscia Muscas, presidente del Gruppo donne di Confapi Sardegna: «Statisticamente, le aziende condotte da moglie e marito sono più solide e più durature. Sono, inoltre, più predisposte nel passaggio generazionale e spesso più inclini all’innovazione e al rinnovamento in caso di crisi». «Confapi Giovani rappresenta un punto di riferimento per quei giovani che sognano di fare impresa ma vi rinunciano per la mancanza di una guida capace di infondere fiducia nel futuro, che troppo spesso viene dipinto negativamente», ha invece ribadito il presidente del Gruppo Giovani di Confapi Sardegna, Andrea Loi.

