Il rilancio delle periferie, sfida per la città 

Una città giovane, che dia la possibilità a studenti e famiglie di poter vivere in case, anche in affitto, a prezzi accessibili. Una città che superi la dicotomia tra centro e periferie con connessioni, fisiche, digitali e sociali, tra i suoi quartieri. Ma soprattutto una città “pubblica”: con il Comune a fare da regista di una trasformazione che possa inventarsi anche strumenti nuovi per dialogare anche con gli investitori privati e giocare una partita da protagonista. Ecco la Cagliari del futuro, in parte già in fase embrionale, su cui puntano amministrazione, sindacati, imprese. Riuniti dalla Filca Cisl in un forum dedicato alla trasformazione urbanistica e sociale dal titolo “Cagliari rigenerata, la città digitale e sostenibile”, sull’obiettivo da raggiungere concordano tutti: la rigenerazione non può prescindere dalle periferie.

In atto

«La trasformazione che viviamo in città in questo momento è sotto gli occhi di tutti», dice il sindaco Paolo Truzzu. «I cantieri aperti, via Roma, viale Trieste, viale Buoncammino. Quindi gli interventi sulle periferie, come l’ex hangar a Is Mirrionis o i collettori di Pirri». Poi ci sono il Poetto (Ippodromo, piazza Arcipelaghi), il parco museo tra Buoncammino, l’orto botanico e le facoltà. Insomma, «c’è un ripensamento collettivo della città e se avessimo le risorse per lo stadio riusciremo a dare risposte immediate anche a Sant’Elia dove il progetto guida con lo stadio ha proprio l’obiettivo di creare una rigenerazione urbana», aggiunge. In questo scenario di una città che cambia si inserisce il Puc che Palazzo Bacaredda ha cominciato a discutere. «Uno dei nostri impegni è la pianificazione, cioè scrivere regole che valgono per tutti. In questi anni abbiamo approvato il piano particolareggiato per il centro storico, quello per la mobilità sostenibile, per l’assetto idrogeologico. Ora manca solo il Puc, che rappresenta la visione complessiva della città del futuro: la logica è evitare il consumo del suolo, rigenerando l’esistente, creando per esempio un sistema che permetta di abbassare i prezzi di una casa a Cagliari», vedi il Fondo Torre per l’housing sociale.

Sindacati e imprese

«La rigenerazione deve partire dalla periferie», dice Enzo Pelle, segretario nazionale Filca-Cisl. «Cagliari ha tutti i requisiti per diventare un prototipo avanzato, un modello da seguire per altre città», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Giorgio Delpiano, presidente regionale di Confapi: «Cagliari sta iniziando un percorso nuovo, i cantieri aperti non possono essere visti solo come un disagio. Detto questo», conclude il numero degli imprenditori della piccola e media industria privata, «bisogna estendere la rigenerazione alle periferie ma anche a tutta l’area metropolitana, per evitare di costruire una città rigenerata ma scollegata col resto». ( ma. mad. )

