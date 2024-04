Il rilancio delle casette dell’acqua 

Le due casette dell’acqua compiono dieci anni di vita. Che, numeri alla mano, non sono stati per niente felici: i due impianti gemelli, installati nelle piazze Rinascita e Caduti, non sono mai stati così tanto amati. Ora il Comune ci riprova. La Giunta di Marcello Ladu ha manifestato la volontà di affidare la gestione a un’impresa specializzata. Ma per evitare di scivolare negli errori del passato, quando i bandi venivano snobbati, l’amministrazione ha voluto cambiare strategia, rivisitando il progetto in ragione dell’onerosità riscontrata nel corso delle gestioni precedenti e soprattutto dell’esito dell’ultima procedura di manifestazione di interesse avviata che non ha catturato il minimo interesse. Il Comune mette sul piatto un anno di gestione, meno pesante rispetto ai tre proposti in precedenza, e in più riserverà per intero i proventi al gestore, sobbarcandosi i canoni idrico ed elettrico. (ro. se.)

