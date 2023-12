Il rilancio dell’area industriale 

La scommessa è già in atto e proietta la zona industriale di Siniscola nel mondo del padel, la disciplina sportiva che trae alcune delle sue regole principali dal tennis e sta spopolando in tutta Italia. Ad importarla in Baronia la “Campus Sedegna Hub e Sport Academy”, società che fa a capo a Elio Scordamaglia, imprenditore milanese che da alcuni mesi ha investito nella Zir siniscolese. Dopo aver ottenuto dalla Regione la gestione della vecchia sala congressi realizzata dall’ente consortile, ma andata in disuso da molti anni, ha deciso di trasformarla in un centro multidisciplinare che oltre a due campi di padel che hanno ottenuto l’omologazione dalla federazione internazionale ha adibito una parte dell’edificio a struttura ricettiva, realizzando anche un bar e un centro di connessione multimediale.

Investimenti

Per l’area industriale della cittadina, per la quale da tempo sono avviate le procedure per il suo passaggio al Comune, si tratta di un importante investimento che potrebbe innescare il rilancio dopo anni di crisi. Alle 25 aziende rimaste in piedi, nonostante le profonde difficoltà degli operatori legate a criticità logistiche e problemi infrastrutturali, si è aggiunta questa nuova realtà imprenditoriale. La svolta lo scorso anno quando la Regione investì un milione di euro per realizzare nel comparto B, l’area commerciale, la rete di illuminazione pubblica e i sistemi di videosorveglianza necessari per la sicurezza. Uno sforzo finanziario che sta dando i suoi frutti. Ne è convinta la commissaria straordinaria della Zir, Pietrina Lecca.

Nuovi progetti

«Questo è un segnale importante che potrebbe rappresentare una decisa virata per il futuro di questa area industriale, per molti erroneamente data sul punto di spegnersi completamente. Le potenzialità ci sono e se valorizzate hanno la capacità di attrarre investitori. Sul tavolo ci sono altri importanti progetti imprenditoriali che potrebbero aprire mercati ancora inesistenti in Sardegna». Martedì prossimo nella sala convegni del Campus (alle 18) si terrà un convegno dedicato proprio allo sviluppo della Zir. Oltre a Elio Scordamaglia, parteciperanno l’assessora regionale all’Industria, Anita Pili, Marco Pedrazzoli, Melchiorre Calvisi, Amelia Lai e la stessa Pietrina Lecca. A moderare il dibattito sarà Giorgio Fresu.

RIPRODUZIONE RISERVATA