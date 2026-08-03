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Muravera.
04 agosto 2026 alle 00:18

Il rilancio della compagnia barracellare: «In campo da settembre» 

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I barracelli saranno di nuovo operativi, forse, dal mese di settembre. Lo ha assicurato l’assessore all’Ambiente di Muravera Valerio Boi in risposta all’interpellanza dell’opposizione che chiedeva, appunto, un impegno per il rilancio della compagnia. «Al momento», ha detto in Aula, «la compagnia è inattiva, e il 31 luglio è scaduta la convenzione col Comune che dobbiamo rinnovare. Da parte nostra c’è la volontà di proseguire e migliorare l’attività». C’è anche la proposta di estendere la compagnia ai Comuni vicini, in particolare Villaputzu e San Vito. «Sarebbero stati di grosso aiuto», ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, «soprattutto nei controlli in spiaggia e sulle dune, ma anche nelle zone interne dove registriamo sempre più l’abbandono di rifiuti». Quanto al mezzo antincendio acquistato dal Comune per i barracelli, «è al sicuro, e non appena la compagnia ripartirà glielo consegneremo». Soddisfatto della risposta il capogruppo di minoranza Michele Secci. «Ringrazio l’assessore Boi», ha detto, «anche per averne discusso prima del Consiglio. L’interpellanza che abbiamo presentato non era un attacco all’amministrazione anche perché la vicenda dei barracelli risale a diversi anni fa. L’importante è risolvere la questione».

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