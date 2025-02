Il rilancio del porto e dell’Asinara 

La giunta comunale di Porto Torres ha approvato il Piano di sviluppo locale "Porto Torres 2030", un documento di 182 pagine che, partendo da un’attenta analisi del contesto locale, scatta una fotografia sull'esistente, con l'obiettivo di costruire, con azioni concrete e i finanziamenti già disponibili, un modello di sviluppo autonomo, basato sulle peculiarità e sulle risorse del territorio: cultura, arte e commercio.

Tra i punti di forza individuati dal Piano vi sono le risorse ambientali e naturalistiche come il Parco dell’Asinara, i litorali, i siti archeologici e l’area portuale, snodo strategico per i trasporti da e per l’isola.

Le analisi evidenziano una crescente domanda di servizi portuali e di diporto che richiede una riqualificazione delle aree in un’ottica green attraverso interventi come l’elettrificazione delle banchine.

Sul fronte della sostenibilità e della transizione verde il Piano punta soprattutto a sviluppare una Porto Torres “carbon free” attraverso la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile per incentivare la produzione di energia sostenibile, l’installazione di colonnine di ricarica per la mobilità elettrica e la promozione dell'agricoltura biologica.

