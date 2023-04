Il rilancio del Parma nel segno di Vázquez 

Doveva essere la stagione del riscatto dopo la mancata qualificazione ai playoff dello scorso anno. Ma anche in questa edizione il Parma ha faticato più del previsto. La squadra di Pecchia ha dovuto fare i conti con un torneo cadetto piuttosto difficile. Nonostante i valori importanti della rosa, è mancata la continuità dei risultati. Le vittorie contro Palermo e Cittadella hanno però rilanciato le ambizioni degli emiliani e permesso l’aggancio al Cagliari di Ranieri. Il faro dei crociati è sicuramente Franco Damián Vázquez. Il capitano sta risollevando il Parma grazie ai suoi 8 gol e 5 assist.

La carriera

“El Mudo”, così soprannominato per l’attitudine a parlare poco in campo, si è sempre contraddistinto per essere un vero trascinatore. Classe ’89, nato in Argentina, cresce nelle giovanili del Barrio Parque e del Belgrano. Con la squadra di Córdoba si fa subito notare in seconda divisione argentina per le qualità tecniche. Nel 2012 approda a Palermo ma l’impatto con il calcio italiano non è dei più facili e così il club siciliano lo gira in prestito al Rayo Vallecano. In Spagna Vázquez colleziona 19 presenze e 3 reti. Dopo l’esperienza in Liga, El Mudo rientra al Palermo che nel frattempo è retrocesso in Serie B. L’anno seguente è tra gli assoluti protagonisti della promozione dei rosanero. Rimane in Serie A due stagioni dove ottiene due salvezze condite da 18 reti. Nel 2016 approda al Siviglia di Sampaoli. I primi anni gioca e segna con costanza, conquista anche l’Europa League nel 2020. Messo progressivamente ai margini, sceglie la destinazione Parma nell’estate del 2021. Vázquez, che vanta origini italiane, ha anche debuttato nel 2015 con la Nazionale di Conte ma avendo giocato solo in due amichevoli ha potuto rispondere alla chiamata dell’Albiceleste nel 2018.

Scelta di cuore

Quest’anno ha scelto di rimanere a Parma per riportarlo in A. Sfumato però il sogno della promozione diretta, “El Mudo” spera di poter fare il salto passando dagli spareggi playoff.