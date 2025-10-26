VaiOnline
La polemica.
27 ottobre 2025 alle 00:33

Il “rigorino” di Napoli costa il fermo a Mariani 

Roma. Anche il big match Napoli-Inter, dopo Milan-Fiorentina di una settimana prima, è seguito da uno strascico di polemiche legate all’assegnazione di un calcio di rigore, in una stagione che dopo otto giornate ne ha già visto alcuni quantomeno dubbi, ormai definiti genericamente “rigorini”, con o senza l’intervento del Var. Una tipologia di decisione che già prima dell’inizio della stagione il designatore, Gianluca Rocchi, aveva invitato gli arbitri ad evitare, tanto più dopo la novità della spiegazione in diretta in seguito all’intervento del Var.

L’episodio del contatto tra Mktharyan e Di Lorenzo pare dalle prime valutazioni arbitrali aver addirittura travalicato il limite del rigorino. In effetti, l’arbitro Mariani - appena tornato da dirigere la finale del Mondiale Under 20, e stimato dai vertici - non aveva fischiato, ma a fargli cambiare idea è stato l’assistente Bindoni, e il Var non è intervenuto per correggere l’errore evidente. A non essere piaciuto, all’interno dell’Aia, è il concorso di errore, con Mariani che si è lasciato trasportare dal collaboratore e il Var che non lo ha aiutato. L’anno scorso Mariani aveva assegnato un rigore dubbio all’Inter nel match a San Siro proprio contro il Napoli, per un contatto tra Anguissa e Dumfries. Di fermo tecnico gli arbitri non amano parlare, ma per la terna di Marini è prevedibile un po’ di riposo nelle prossime giornate.

