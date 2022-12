«Il rigassificatore lontano da Giorgino» 

«La verità? Non ne so nulla o quasi, ma anche solo il termine rigassificatore mi spaventa. Qui non solo c’è gente che ci vive, ma ci sono ristoranti, stabilimenti balneari, attività turistiche e lo stagno con tutto il suo indotto, lo stabulario, e tanta gente come me che ogni giorno viene a pescare e vive di pesca. Non vorremmo che ci danneggiasse tutti». Paolo Serra, 62 anni, ieri pomeriggio stava osservando con pazienza le sue due canne da pesca piazzate poco fuori dal Porto Canale. Per lui, come già prima ha fatto sapere il comitato dei cittadini di Giorgino, il progetto da 120 milioni da realizzare ai margini del terminal commerciale è un’idea che fa paura.

«Il rigassificatore è troppo vicino all'abitato e allo svincolo della SS 195», chiarisce Francesca Ghirra, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra e consigliera comunale . «Gli abitanti del Villaggio Pescatori», prosegue, «si battono da anni per chiedere che venga individuata una diversa localizzazione del Terminal GNL attualmente previsto a 300 metri dalle abitazioni». Ormai da tempo, fa sapere i Progressisti si stanno battendo per trovare soluzioni alternative al progetto, ritenuto troppo poco lontano dalla frazione. «Non siamo contrari all'impianto», precisa la deputata, «ma vista l'estensione delle aree del Porto Canale e del Cacip, riteniamo sia possibile individuare aree più adeguate, più distanti dalle abitazioni e dallo svincolo della strada statale litoranea 195. Oltre che per la salute e la sicurezza dei cittadini, siamo preoccupati per l'operatività del Porto Canale, già profondamente in crisi. Non vorremmo che il nuovo impianto possa rappresentare un ulteriore ostacolo allo sviluppo economico-produttivo, naturalistico e turistico del compendio di Santa Gilla». Da qui la decisione della parlamentare di presentare un’interrogazione ai Ministri dell’Ambiente e delle Infrastrutture.

Nel villaggio il progetto per lo stoccaggio del prodotto allo stato liquido e per la sua trasformazione in gas proprio non piace, almeno senza le garanzie che sorga ad una distanza sufficientemente lontana da case e attività commerciali. Ieri pomeriggio, girando per Giorgino, tutti sapevano della sentenza del Tar del Lazio che, di fatto, ha spianato la strada alla realizzazione dell’impianto da 120 milioni di euro ideato dalla Sardinia Lng. «Nessuno ci ha mai chiesto nulla», ribadisce un residente, «se nelle nostre abitazioni chiediamo di chiudere una veranda ci dicono che siamo a due passi dal mare e dalla laguna, poi però questi progetti vengono autorizzati sopra le nostre teste». Proprio del rigassificatore si parlerà nel dibattito pubblico organizzato per il 13 gennaio ne l Salone Parrocchiale: il Comitato del villaggio ha invitato a partecipare anche la società proponente dell’iniziativa. Il primo progetto risale al 2016 ed era firmato da Isgas, poi diventata Sardinia Lng, partecipata da Isgas, Cosin e Vitaly (a sua volta controllata per il 50 per cento da Vitol e per l'altro 50 da Comoil). La capacità dell’impianto di stoccaggio sarà di 22 mila metri cubi, col gas liquido trasportato con le navi a 162 gradi sotto zero.