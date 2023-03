«Il rigassificatore? La Regione non fermi il progetto» 

Nella tarda serata di ieri è arrivata anche la replica del presidente Christian Solinas. «L’onorevole Calenda bene avrebbe fatto a informarsi meglio, prima del suo nuovo blitz a Portovesme. Ben ricordiamo, e gli operai ricordano, quello precedente, quando annunciò l’immediato rilancio del polo, mai attuato dal suo Governo nel quale egli guidava il Mise, proprio il dicastero che avrebbe avuto gli strumenti per realizzarlo», afferma il Governatore. «Il presidente della Regione - prosegue non ha bloccato l’attracco di alcuna gasiera, posto che la stessa non può essere ormeggiata, per assenza di condizioni minime di dragaggio e di infrastrutture, nel luogo individuato».

L’ex ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni si è detto molto preoccupato per l’impugnazione da parte della Regione del Dpcm energia. Di recente il Consiglio di Stato ha rinviato a novembre la pronuncia attesa per febbraio «Siamo all’assurdo, normalmente si combatte per tenere le imprese, qua si combatte per mandarle via - ha detto Calenda - Faccio un appello a tutte le forze politiche e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che interesserò non appena rientrerò a Roma affinché questa situazione si risolva al più presto».

«Una situazione surreale e vergognosa. Bloccando l’arrivo della gasiera il presidente Solinas mette a rischio licenziamento i lavoratori Eurallumina e rischia di far svanire l’investimento da 300 milioni di euro». Sono le parole di Carlo Calenda, il leader di Azione che ieri ha incontrato gli operai nel polo industriale di Portoscuso.

Calenda-Solinas

L’ex ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni si è detto molto preoccupato per l’impugnazione da parte della Regione del Dpcm energia. Di recente il Consiglio di Stato ha rinviato a novembre la pronuncia attesa per febbraio «Siamo all’assurdo, normalmente si combatte per tenere le imprese, qua si combatte per mandarle via - ha detto Calenda - Faccio un appello a tutte le forze politiche e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che interesserò non appena rientrerò a Roma affinché questa situazione si risolva al più presto».

Nella tarda serata di ieri è arrivata anche la replica del presidente Christian Solinas. «L’onorevole Calenda bene avrebbe fatto a informarsi meglio, prima del suo nuovo blitz a Portovesme. Ben ricordiamo, e gli operai ricordano, quello precedente, quando annunciò l’immediato rilancio del polo, mai attuato dal suo Governo nel quale egli guidava il Mise, proprio il dicastero che avrebbe avuto gli strumenti per realizzarlo», afferma il Governatore. «Il presidente della Regione - prosegue non ha bloccato l’attracco di alcuna gasiera, posto che la stessa non può essere ormeggiata, per assenza di condizioni minime di dragaggio e di infrastrutture, nel luogo individuato».

La giornata

La giornata di Carlo Calenda a Portovesme si snoda tra le due fabbriche di cui si è occupato quando era ministro dello Sviluppo Economico. Alla Sider Alloys Calenda ha incontrato l’amministratore delegato Giuseppe Mannina. L’ex ministro ha ricevuto in dono un lingotto di alluminio, simbolo della ripresa dell’attività produttiva nel reparto Fonderia, ripartito ai primi di gennaio. «La società ha cominciato a mettere a posto lo stabilimento, io stesso ho assistito alla fusione dell’alluminio - ha detto il leader di Azione - è stato emozionante vedere che in quella fabbrica, che sembrava destinata a non ripartire, invece è ripresa la produzione. È stato commovente ricevere il primo lingotto e vedere gli operai al lavoro». All’Eurallumina ha incontrato il presidente Vincenzo Rosino, l’ad delegato Luca Vincenzi e il responsabile Risorse Umane Simone Angius. All’uscita dalla fabbrica Calenda ha fatto un appello alla Regione per sbloccare la situazione sull’approvvigionamento di gas, a cui è legata la ripartenza della fabbrica. Dietro di lui operai e sindacalisti. «Il rilancio della fabbrica rischia di naufragare definitivamente - ha detto Antonello Pirotto, leader delle tante battaglie - chi ha responsabilità se le accollerà ma i lavoratori Eurallumina certamente non resteranno fermi a vedersi scippare le speranze di vita». Anche la rsa di fabbrica Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil fa un riferimento al Dpcm Energia. «L’impugnazione equivale per noi a un quasi licenziamento - dicono - la politica regionale si faccia carico di questo problema».

Portovesme srl

Intanto a Portovesme dopo aver iniziato gli incontri al ministero per provare ad arrivare ad una soluzione strutturale al caro - energia, in fabbrica c’è attesa per gli sviluppi delle interlocuzioni. La sottosegretaria Bergamotto si confronterà con i ministeri della Coesione e dell’Ambiente e Sicurezza Energetica. Le segreterie dei metalmeccanici, che rappresentano buona parte dei lavoratori degli appalti all’interno della Portovesme srl, chiedono che si punti alla ripartenza degli impianti nel più breve tempo possibile. «La politica a tutti i livelli - scrivono Fiom, Fsm e Uilm - pretenda che a fronte di un possibile raggiungimento degli obiettivi la Glencore reintegri le lavorazioni sospese e faccia riprendere la marcia degli impianti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata