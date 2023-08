Il rifiuto di Morata «Roma? No grazie» 

Il Milan continua la sua “campagna statunitense” e, dopo l’ingaggio dell’attaccante Pulisic dal Chelsea, prende dal Valencia il centrocampista Musah, 20 anni, ottavo colpo del mercato rossonero. Pagato 20 milioni, ha firmato un contratto fino al giugno 2028. Il club ora lavora sulle uscite: Ballo-Tourè piace a Werder Brema e Bologna mentre Adli è sul taccuino di Ajax e Salernitana.

L’Inter nella trattativa per Scamacca registra l’inserimento dell’Atalanta, che avrebbe presentato al West Ham un’offerta più alta. In alternativa Inzaghi spera in Balogun dall’Arsenal. Non si molla la presa su Sommer per la porta. La Lazio dal canto suo deve solo ufficializzare il giapponese Kamada e lavora ancora per riprendere lo juventino Luca Pellegrini. In casa Roma invece tramonta la possibilità di avere Morata, che ha escluso il suo approdo in giallorosso («non è un’opzione»). Sempre più concreta invece la possibilità che Mourinho possa allenare Marcos Leonardo del Santos.

Il Napoli potrebbe aver trovato l’erede di Kim, ceduto al Bayern Monaco: si tratta del 22enne brasiliano Natan, difensore mancino del Bragantino. La Juventus ufficializza l’arrivo di Facuno Gonzalez, ma la stella dell’Uruguay campione del mondo U20 e del Valencia potrebbe essere girata in prestito. Il Sassuolo cerca un esterno in avanti: potrebbe essere lo svedese Holm. La Salernitana ha bloccato il 23enne fantasista argentino Martegani del San Lorenzo: arriva in prestito con diritto di riscatto per 5 milioni ma il club granata attende che il giocatore ottenga il passaporto comunitario prima di tesserarlo. Nel mirino del Lecce per l’attacco c’è il 23enne montenegrino Krstovic del Dunajska Streda.

