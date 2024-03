Il Riesame scagiona Collaro 

«Dagli atti di indagine non risulta alcun elemento indiziario che deponga contro il maresciallo Collaro, dovendosi escludere la configurabilità del reato». In sintesi nessun elemento contro il sottufficiale dell’Arma dei carabinieri Gianni Collaro, 47 anni, la cui condotta è ritenuta, dal Tribunale del Riesame, «autorizzata» e nel pieno rispetto delle norme di legge. Questo è quanto hanno scritto i giudici nelle motivazioni di rigetto dell’appello presentato dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare dell’inchiesta sulle presunte aste pilotate degli immobili di via Ponza, contro la revoca della misura cautelare disposta dal gip di Cagliari, Giorgio Altieri.

La vicenda

Nelle sedici pagine dell’ordinanza, il collegio del Riesame (presidente Lucia Perra, a latere Luisa Rosetti e Federico Loche) definisce «suggestiva» la lettura dell’accusa. Al militare, che all’epoca dei fatti comandava la stazione di Arzana, il pm contesta il reato di utilizzo abusivo di un sistema informatico, lo Sdi. Secondo l’accusa, il sottufficiale aveva prelevato i dati sensibili dei visitatori che si recavano a visionare gli immobili di via Ponza, realizzati dalla società Ama finanziaria (dichiarata fallita il 15 aprile 2021) di cui Franco Ammendola (73), imprenditore e presidente del Consorzio industriale, era legale rappresentante, e successivamente acquistati all’asta dalla Mero immobiliare di Rocco Meloni (71), anch’egli imprenditore e vicepresidente del Consorzio industriale. Una volta in possesso dei dati, Collaro li avrebbe trasmessi ad Ammendola che a sua volta, sempre in base alla ricostruzione del pm, li avrebbe comunicati a Roberto Arzu (56), ex dipendente di Ammendola, che avrebbe raggiunto le abitazioni di alcuni potenziali investitori per scoraggiarli all’acquisto.

La motivazione

«Collaro - scrive il collegio - era autorizzato a prendere cognizione dei dati riservati contenuti nel sistema, avendolo fatto in ragione della sua qualifica e in orario d’ufficio. Non si rilevano in questa sede, invece, le eventuali finalità illecite dell’accesso, non risulta alcun elemento indiziario che deponga per l’obiettiva sussistenza di un nesso di strumentalità tra l’accesso allo Sdi di Collaro e le condotte intimidatorie di Arzu, peraltro mediate da un imprecisato intervento di Ammendola». Tutte e quattro gli indagati sono in attesa di un eventuale processo.



RIPRODUZIONE RISERVATA