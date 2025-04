Il rientro nel cuore della notte: ora l’Udinese 

È un tour de force, ma ne vale la pena. Il Cagliari è ripartito da Verona subito dopo il match del Bentegodi, è rientrato nell’Isola nel cuore della notte (c’era un gruppo di tifosi ad attenderlo) e già oggi sarà in campo al “Crai Sport Center” di Assemini per un leggero defaticante. Nonostante il successo che sa tanto di salvezza, il calendario, infatti, non dà il tempo di tirare il fiato alla squadra di Nicola che avrà ora altri cinque giorni per preparare la prossima partita, contro l’Udinese, in programma sabato alla Unipol Domus a partire dalle ore 15.

Mina ai box

Nessuno strascico fisico dalla trasferta veneta. Indolore anche il cartellino giallo rimediato da Zappa. Restano così in diffida Obert, Luperto, Pavoletti, Marin e Mina. Quest’ultimo, tuttavia, rischia di aver già finito la stagione a causa di una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra (la speranza dello staff medico è di poterlo recuperare almeno per la gara con il Venezia alla penultima giornata). Torna a disposizione dopo la squalifica scontata ieri a Verona, invece, Piccoli, capocannoniere della squadra con nove reti.

Como-Cagliari

Ieri, intanto, la Lega Calcio ha definito anticipi e posticipi per la trentaseiesima giornata di Serie A: il Cagliari giocherà in casa del Como sabato 10 maggio alle 15.

