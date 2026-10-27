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La storia.
28 ottobre 2026 alle 00:54

Il rientro di Trepy è la vera vittoria di un gruppo unito 

Due mesi e mezzo dopo il dramma in Costa Smeralda ha sfiorato il gol 

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È tornato, Yael Trepy. La sua presenza all’Olimpico vale quanto una vittoria. Dopo due mesi e mezzo dal dramma di un annegamento per fortuna scongiurato grazie al ricovero nella terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, la punta francese ha anche sfiorato il gol con la Roma.

Il rientro

Sarebbe stata festa, l’apoteosi che il numero 19 arrivato dalle banlieue parigine avrebbe meritato. Perché in quella maledetta domenica 16 agosto aveva rischiato davvero di morire, nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Si era svegliato dal coma due giorni dopo, nell’ospedale sassarese, chiedendo subito di tornare in campo al suo allenatore, Fabio Pisacane, che assieme al presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, lo aveva raggiunto in videochiamata. Le lacrime erano state asciugate dai sorrisi, a cominciare da quello di Yael, «solare e genuino come sempre», avevano riferito i partecipanti. Ieri ha gioito in silenzio come quel giorno, Edoardo Oggiano, socio di Quadratum, la società che ha la procura del calciatore: durante tutte le fasi del ricovero del suo assistito, negli ultimi giorni raggiunto pure dalla madre Nelly, era accanto a Yael al Santissima Annunziata. Nonostante il risultato negativo dell’Olimpico, hanno esultato al grande rientro Giulini, lo staff dirigenziale, Pisacane e i compagni di squadra. Con loro, quelli della Primavera di oggi e di ieri, che con lui – nel 2025 – hanno vinto una storica Coppa Italia.

Le tappe

A proposito, c’erano voci importanti che davano il centravanti di Villeneuve-Saint-Georges, vent’anni, da quattro tesserato del Cagliari, rientrante già contro la Juve. Ma la società, considerati la recente intubazione e lo “stress” respiratorio che inevitabilmente ha subito, aveva deciso di frenare. Meglio prima qualche match con la Primavera, per recuperare fiato e vigore dopo la disgrazia scongiurata nella piscina di via Vaddi di Jatta a Baja Sardinia. Rientro che invece è avvenuto ieri. Per fortuna il 16 agosto due compagni di squadra che si trovavano lì lo hanno tirato fuori dall’acqua e hanno chiamato l’elisoccorso.

Il resto è storia, il passato. Il presente è che Pisacane ha una nuova freccia all’arco per l’attacco rossoblù.

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