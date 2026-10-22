Il rientro di Trepy dopo la grande paura 

Il passo più atteso è arrivato mercoledì pomeriggio, al Crai Sport Center di Assemini. L’attaccante del Cagliari, Yael Trepy, si è allenato per l’intera seduta con il gruppo di Fabio Pisacane, per la prima volta dopo il grave incidente in piscina del 16 agosto. Un risultato maturato dopo due mesi di cure, controlli medici e allenamenti individuali al centro sportivo. Il calciatore francese potrebbe essere convocato per il prossimo match tra Cagliari e Bologna, domani alle 15 all’Unipol Domus. La decisione non è ancora ufficialmente presa perché lo staff vuole procedere con la dovuta cautela: prima di rivederlo giocare in Serie A, è probabile che il ventenne ritrovi minuti e ritmo partita disputando alcune gare con la Primavera.

Il dramma in piscina

È ancora vivo il ricordo di quel drammatico 16 agosto, quando Trepy ha rischiato la vita nella piscina di una villa a Baja Sardinia, gettando nell’apprensione tutto l’ambiente calcistico. Soccorso e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il giovane attaccante è stato ricoverato in terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria provocata dall’inalazione d’acqua. Dopo l’intubazione e circa quarantotto ore di coma farmacologico, il 18 agosto è arrivata la notizia più attesa: il risveglio, “un vero miracolo” come lo hanno definito i medici, senza alcun tipo di deficit neurologici. Al suo fianco la madre, accorsa dalla Francia. Le dimissioni, il 27 agosto, hanno segnato l’inizio del percorso di recupero proseguito ad Arco, in una struttura specializzata in Trentino, e successivamente con gli accertamenti al Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito favorevole alla ripresa dell’attività agonistica. Da lì il graduale ritorno al lavoro ad Assemini, prima con sedute individuali, poi con carichi progressivamente maggiori, fino all’agognato rientro in gruppo.

L’arrivo a Cagliari

Classe 2006, nato a Villeneuve-Saint-Georges, alle porte di Parigi, Yael ha mosso i primi passi nella squadra della sua città, la Villeneuve Académie Football, prima di passare al Créteil. Nel 2022, a sedici anni, la scelta di trasferirsi in Sardegna per entrare nel settore giovanile del Cagliari. I primi tempi in foresteria, lontano dagli affetti, l’adattamento a una nuova realtà. Di recente, Yael ha raccontato di essersi sentito accolto con grande affetto nell’Isola fin dal suo arrivo e di sentirsi ormai sardo d’adozione.

Talento in erba

In campo la crescita è stata costante. Dall’Under 18 fino alla Primavera rossoblù, dove due stagioni fa ha contribuito alla conquista della prima, storica Coppa Italia Primavera del Cagliari, firmando la terza rete nella finale vinta 3-0 contro il Milan. A guidare quella formazione c’era proprio il suo pigmalione Fabio Pisacane, che qualche mese più tardi lo ha voluto in ritiro con i grandi. L’8 gennaio 2026, allo Zini, è arrivato il debutto in Serie A contro la Cremonese: ingresso all’84’ e gol del pareggio quattro minuti dopo, con un sinistro che ha fissato il risultato sul 2-2. A febbraio è arrivato anche il rinnovo fino al 2030, segno della grande fiducia del club nel suo futuro.

Attesa finita

Due giorni prima dell’incidente ha giocato titolare in Coppa Italia contro l’Arezzo. Quella che doveva essere la stagione della conferma, e magari della consacrazione, si è interrotta all’indomani di Ferragosto. Accanto a lui la famiglia, il club, i tifosi e Pisacane, che lo sprona dai tempi del vivaio. Dopo settimane di cure e lavoro, la prospettiva di giocare è finalmente tornata concreta. Un’eventuale convocazione di Trepy col Bologna sarebbe un primo grande passo, mentre giocare le gare con la Primavera consentirebbe di ritrovare gradualmente il ritmo partita e la confidenza giusta col pallone. Intanto, essere tornato in allenamento accanto ai suoi compagni è già una grande vittoria.

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