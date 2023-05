Il rientro del Santo 

Videolina seguirà, come sempre, il rientro di Sant’Efisio da Pula verso Cagliari, momento affascinante e appassionato, con collegamenti in diretta nelle varie edizioni del telegiornale. Dalle 21 la diretta si sposterà in via Roma, con la processione dell’arrivo a Cagliari fino alla chiesa di Stampace, dove verrà ufficializzato lo scioglimento del Voto da parte del Presidente dell’Arciconfraternita. Commento da studio a cura di Ambra Pintore con don Emanuele Meconcelli e Marco Lutzu, inviati in collegamento Giacomo Serreli e Stefano Birocchi. La regia è Massimo Piras, Francesco Lattuca e Beppe Passavanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA