«Il rientro a Cagliari da Bologna con una serie allucinante di ritardi: sono arrivato ventisei ore dopo» 

Appena iniziata l’estate, i voli in continuità territoriale dalla Sardegna verso Roma e Milano sono già in crisi. Prenotare è diventato un incubo: voli introvabili, orari scomodi e posti limitati lasciano i sardi a terra. Come se non bastasse poi i ritardi sono diventati la norma. Imbarcarsi dalla Sardegna è un terno al lotto, ma tornare è una scommessa ancora più incerta: un’odissea moderna che sembra non avere fine e fa perdere la pazienza anche ai più stoici.

Le peripezie di Raffaele Tidu, professionista cagliaritano, sono iniziate lunedì sera a Bologna. Tra voli cancellati e ritardi aerei è tornato a Cagliari solo mercoledì a tarda notte, dopo 26 ore dall’orario previsto.

«È stato il viaggio della speranza, in Sardegna siamo prigionieri», dice Tidu. «Sarei dovuto tornare a Cagliari lunedì sera da Bologna, facendo scalo a Fiumicino. Noi all’aeroporto siamo arrivati puntuali, ma il nostro volo era in ritardo di ben due ore, perdendo di fatto la coincidenza». Arrivati nello scalo romano, infatti, il volo per la Sardegna era già decollato. «Non ci sono altri aerei dopo le 23, così Ita ci ha proposto un hotel a sue spese in attesa di un altro volo da prendere il giorno dopo».

Per Tidu e gli altri però i disagi non sono terminati in un giorno: «Il personale dell’hotel è stato splendido, ma non era pronto ad accogliere 50 persone: niente cena e niente acqua nelle stanze con il bar chiuso».

Finalmente alle 18 di martedì, Raffaele Tidu, è in fila agli imbarchi di Fiumicino. «Nessun volo diretto per Cagliari, abbiamo fatto scalo a Linate. Quando eravamo in coda è arrivato un messaggio della compagnia che annunciava il ritardo del volo da Linate per Cagliari». La paura di dover restare ancora “prigioniero” nella Capitale si è fatta sentire. «Siamo partiti in ritardo sia da Fiumicino che da Linate: a casa sono arrivato verso l’una di notte, dopo 26 ore di ritardi. Ho perso una giornata di lavoro e accumulato tanto stress: è assurdo che non ci si possa muovere liberamente senza dover subire tutto questo».

Anche Rita Dedola, avvocata cagliaritana, in trasferta a Milano, mercoledì si è scontrata con i ritardi dei pochi voli a disposizione per tornare a casa. «I cittadini devono essere trattati tutti allo stesso modo. L’insularità è legge costituzionale, allora perché dobbiamo continuare a essere ostaggi della diseguaglianza territoriale se abbiamo lo strumento legislativo per neutralizzarla. Ora spetta ai nostri politici regionali far valere il principio: non ci sono più scuse o alibi», afferma Dedola, che per arrivare puntuale in tribunale a Milano ha dovuto prendere il primo volo, convinta di rientrare poi a Cagliari con quello delle 19.10. «Alla fine sono partita solo alle 21.30, senza che nessuno ci abbia spiegato da cosa dipendesse il ritardo. Ci hanno solo detto che con la carta d’imbarco avremmo goduto di un buono di 10 euro al bar: peccato che a Linate alle 20.30 sia già tutto chiuso, purtroppo l’arroganza è determinata dal fatto che non abbiamo possibilità di scelte alternative».

Per il segretario generale della Filt C gil Sardegna, Arnaldo Boeddu è ora tempo di trovare soluzioni. «Le elezioni sono ormai alle spalle, senza perdere tempo dovrebbe essere convocata la cabina di regia per verificare se i vettori stiano rispettando tutte le clausole previste dal bando e la Giunta regionale dovrebbe dialogare costantemente con L’Europa per capire quali correttivi può apportare nel futuro bando di gara».

