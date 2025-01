Il ricorso entro una settimana, mercoledì la Giunta delle elezioni Il precedente in Aula nel 2011 

Il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione è ancora in fase di elaborazione. Ci stanno lavorando i tre avvocati sardi di Alessandra Todde – Giuseppe Macciotta, Benedetto e Stefano Ballero – e sarà depositato tra qualche giorno, forse entro una settimana. Quindi: non due ricorsi (al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo), ipotesi fatta all’inizio, ma quasi sicuramente solo uno di fronte al giudice monocratico: sia contro la sanzione da 40mila euro che contro la decadenza da presidente della Regione indicate nel provvedimento del Collegio regionale di garanzia della Corte d’Appello di Cagliari.

Oggi, intanto, il presidente Giuseppe Frau convocherà per mercoledì la Giunta per le elezioni del Consiglio regionale a cui è stato già trasmesso l’atto del collegio. La Giunta è l’organo chiamato a costruire un’istruttoria motivata su tutto il caso, ma che – una volta presentato il ricorso – la congelerà fino alla sentenza del tribunale.

C’è una certa confusione sul ruolo della Giunta delle elezioni e dell’Aula che ne voterà il dispositivo. Che, secondo alcuni potrebbe anche contravvenire alla decisione dei magistrati della Corte d’Appello.

Il caso

C’è un precedente significativo che spiega bene il funzionamento di quest’organo in caso di ineleggibilità sopravvenuta. Il 7 aprile 2011, sotto la presidenza di Claudia Lombardo, l’Aula si trovò a esaminare il caso della decadenza di Pierluigi Caria, consigliere del Pd, contro il quale il primo dei non eletti Elia Corda aveva presentato ricorso al tribunale ordinario, subito dopo le elezioni del 2009, perché il collega di partito non si era dimesso dal suo incarico di manager Asl. Corda ottiene ragione sia in primo grado (giugno 2009) che in appello; Caria si oppone in Cassazione alla decadenza.

La Giunta delle elezioni interviene già in questa fase: il 21 settembre 2010 il Consiglio delibera di rimandare ogni decisione nel merito in attesa della sentenza della Suprema Corte. Sentenza che conferma la decadenza e che viene trasmessa al Consiglio regionale il 31 marzo 2011. Il 7 aprile, la presidente dell’Assemblea Claudia Lombardo legge le comunicazioni della Giunta delle elezioni: «Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento interno del Consiglio, la Giunta ha esaminato la posizione del consigliere Caria in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione con la quale viene dichiarata la sua decadenza per ineleggibilità. La Giunta, vista la sentenza, ritiene di dover considerare il consigliere Caria decaduto dalla carica di consigliere». La Giunta chiede alla presidente «l’opportunità di proporre all’Assemblea, in ragione dell’immediata esecutività della sentenza della Corte di Cassazione, la necessaria presa d’atto da parte del plenum». Infine le parole di Claudia Lombardo (senza la votazione dell’Aula): «A seguito di tale comunicazione, invito il Consiglio a prendere atto dell’avvenuta decadenza dalla carica di consigliere di Pierluigi Caria in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione». Il primo dei non eletti Corda giurò il giorno stesso. Al di là del funzionamento della Giunta, si può notare che dalla sentenza del tribunale di primo grado alla decadenza effettiva di Caria trascorsero quasi due anni. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA