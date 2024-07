Il ricorso dell’Olbia affidato a un esperto 

Olbia. Le motivazioni approfondite della non ammissione alla Serie D sono arrivate. E l’Olbia s’è mossa subito. Il club gallurese, che ha tempo fino alle 14 di lunedì per presentare il ricorso, avrebbe già affidato la pratica a Eduardo Chiacchio.

E se l’esperto avvocato, un maestro in materia, ha deciso di difendere la causa bianca, i tifosi possono sperare. Il nodo stipendi resta il più complicato da decifrare. La trattativa tra la proprietà svizzera targata SwissPro e Roberto Felleca affinché quest’ultimo gestisca la stagione sportiva è ripresa e sembrerebbe avviarsi verso l’accordo, ma l’imprenditore selargino pagherebbe l’iscrizione e fornirebbe la fideiussione per il prossimo campionato per complessivi 52.500 euro mentre saldare le mensilità di marzo, aprile e maggio di giocatori e staff tecnico, per una cifra tra i 200 e i 300mila euro, è compito del presidente Guido Surace e degli altri soci di maggioranza della società. Ebbene, stavolta gli elvetici i soldi li avrebbero trovati e messi davvero, come confermerebbe la comparsa sulla scena di Chiacchio.

Mercoledì Surace avrebbe contattato alcuni giocatori per comunicare loro che tra oggi e lunedì avrebbero visto gli stipendi arretrati sul proprio conto. Ma nessuno ci crede, dato il precedente dello scorso fine settimana passato già alla storia come “Operazione Nuccilli”, dal nome dell’imprenditore romano che si è presentato via mail per offrirsi di pagare tutto ciò che serviva per l’iscrizione in cambio (pare) di una commissione, salvo poi disattendere l’impegno e causare la bocciatura dell’Olbia. Ma se il club paga, ha buone chance di vincere il ricorso e fare la D. E se Chiaccio s’è mosso, l’Olbia (forse) ha pagato.

