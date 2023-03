Il ricorso agita la maggioranza Deidda (FdI): non era concordato 

Lo stupore di Deidda riveste anche un connotato personale, perché – nella sua veste di presidente della commissione che si occupa dei temi della mobilità – aveva collaborato anche di recente con la Regione: «Durante l’emergenza del Natale scorso sulla continuità territoriale – ricorda – ho lavorato insieme all’assessorato ai Trasporti per trovare una soluzione. Ma in generale, il governo Meloni si è messo completamente a disposizione della Regione e ha avviato un dialogo serrato. Quando il governatore ha voluto discutere col governo, le porte sono sempre state aperte. Quindi anche in questa occasione, se voleva ragionare sui fondi per l’insularità, anziché fare un ricorso avrebbe potuto chiedere un appuntamento».

Anche se l’impugnazione riguarda solo tre commi all’interno di una legge di bilancio fluviale, è chiaro che un ricorso avanzato da una Regione amministrata dal centrodestra crea qualche imbarazzo al governo. «Sto cercando di avere il testo per capirne le motivazioni», prosegue il deputato sardo, «ma non so con chi il presidente Solinas abbia condiviso questa scelta. Sicuramente l’impugnazione rientra nelle sue prerogative, credo però che sarebbe stato meglio consultare prima gli alleati e i parlamentari».

Per il verdetto della Corte costituzionale ci sarà da attendere, nel frattempo il ricorso sardo contro la legge di stabilità nazionale produce l’inatteso danno collaterale di un’improvvisa tensione tra i partiti della maggioranza. «Sono sorpreso, non è un’iniziativa concordata», commenta Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni.

Per il verdetto della Corte costituzionale ci sarà da attendere, nel frattempo il ricorso sardo contro la legge di stabilità nazionale produce l’inatteso danno collaterale di un’improvvisa tensione tra i partiti della maggioranza. «Sono sorpreso, non è un’iniziativa concordata», commenta Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni.

«Nessuna condivisione»

Anche se l’impugnazione riguarda solo tre commi all’interno di una legge di bilancio fluviale, è chiaro che un ricorso avanzato da una Regione amministrata dal centrodestra crea qualche imbarazzo al governo. «Sto cercando di avere il testo per capirne le motivazioni», prosegue il deputato sardo, «ma non so con chi il presidente Solinas abbia condiviso questa scelta. Sicuramente l’impugnazione rientra nelle sue prerogative, credo però che sarebbe stato meglio consultare prima gli alleati e i parlamentari».

Lo stupore di Deidda riveste anche un connotato personale, perché – nella sua veste di presidente della commissione che si occupa dei temi della mobilità – aveva collaborato anche di recente con la Regione: «Durante l’emergenza del Natale scorso sulla continuità territoriale – ricorda – ho lavorato insieme all’assessorato ai Trasporti per trovare una soluzione. Ma in generale, il governo Meloni si è messo completamente a disposizione della Regione e ha avviato un dialogo serrato. Quando il governatore ha voluto discutere col governo, le porte sono sempre state aperte. Quindi anche in questa occasione, se voleva ragionare sui fondi per l’insularità, anziché fare un ricorso avrebbe potuto chiedere un appuntamento».

L’altra isola

Deidda allarga il ragionamento al versante dei rapporti tra le regioni insulari: «La decisione della Giunta regionale sarda mi stupisce anche perché non è stata concordata con la Sicilia. Questo rompe il fronte del dibattito sui temi dell’insularità».

In effetti il governatore Schifani ha fatto una scelta diversa, anche se questo gli sta attirando alcune critiche proprio alla luce del ricorso firmato da Solinas. Un mese fa Gaetano Armao, giurista ed ex vicepresidente della Regione siciliana, nonché delegato dell’Università di Palermo per le questioni dell’insularità, in un convegno organizzato dai Riformatori a Cagliari aveva suggerito che entrambe le regioni impugnassero la legge di stabilità: «L’iniziativa della Sardegna è opportuna», commenta ora, «perché la manovra per il 2023 è di fatto il primo atto normativo dopo l’inserimento del principio di insularità nella Costituzione. Quindi la Corte potrà dire se la legge è coerente o meno col nuovo dettato costituzionale. È uno dei casi in cui la Consulta si esprime di solito con un cosiddetto dispositivo monitorio»: cioè una sentenza che contiene una raccomandazione per il legislatore.

E se la pronuncia andrà nella direzione di imporre allo Stato provvedimenti più concreti per rispettare il principio di insularità, prosegue Armao, «il ricorso della Sardegna porterà benefici anche alla Sicilia». Perciò l’associazione “Per l’insularità”, formata da giuristi dell’altra isola, ha già deciso di proporre un intervento ad adiuvandum per sostenere davanti alla Corte le ragioni dell’impugnazione proposta dalla Giunta Solinas.

Pd e Cinquestelle

La decisione del governatore sardo non convince invece i deputati di minoranza. Alessandra Todde (M5S) aveva proposto un emendamento alla legge di stabilità per finanziare la continuità territoriale sarda, ma le cifre erano ben diverse da quelle poi approvate: «Il nostro emendamento iniziale stanziava 200 milioni», ricostruisce la parlamentare, «il governo ha decurtato l’intervento a 5 milioni per il 2023 e 15 per il 2024. Solinas, anziché impugnare il fondo, dovrebbe sedersi al tavolo con Salvini chiedendo di ripristinare l’importo originario. Non vorrei che questa scelta nascondesse in realtà una scarsa agibilità politica della sua Giunta nei confronti del governo e del ministro delle Infrastrutture».

Il senatore del Pd Marco Meloni, che col deputato Silvio Lai aveva formulato l’emendamento che istituiva la bicamerale sull’insularità, non è più fiducioso sul ricorso: «È vero che 5 milioni per i trasporti sono pochi, se è per questo noi chiedemmo 100 milioni sul fondo per attenuare gli svantaggi insulari e ne sono stati stanziati 2: ma tutto ciò dimostra solo che la destra sarda non è capace di incidere sulle scelte del governo. Non sarà un’impugnazione di chiara natura propagandistica a cambiare questo dato di fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata