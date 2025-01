«Il ricordo serve per costruire un futuro più giusto» 

Cagliari si è fermata, come un respiro collettivo, per ricordare. Una città che ha scelto di non lasciarsi sfuggire il valore della memoria, di non dimenticare il peso di un passato che ha segnato la storia e le vite di milioni di persone. All’Auditorium del Conservatorio Pierluigi da Palestrina, più di cinquecento studenti, autorità e cittadini si sono uniti ieri per celebrare il Giorno della Memoria, un momento di riflessione che non è solo un atto di ricordo, ma un impegno per il futuro.

L’inno di Mameli, eseguito dall’orchestra del Conservatorio, ha aperto la cerimonia, organizzata dalla prefettura, regalando un’atmosfera solenne e coinvolgente. A prendere la parola per primi, la presidente della Regione Alessandra Todde e il sindaco Massimo Zedda, che si sono rivolti ai giovani, invitandoli a «coltivare la memoria. Solo ricordando possiamo costruire un futuro diverso, più giusto».

Le storie del passato, però, non sono rimaste intrappolate nei libri: hanno preso vita attraverso le parole della Questora Rosanna Lavezzaro, che ha raccontato la vicenda eroica di Giovanni Palatucci, il Questore di Fiume che sacrificò la propria vita per salvare centinaia di ebrei. È stata poi la volta del direttore scolastico provinciale Peppino Loddo, che ha ricostruito l’evoluzione dell’antisemitismo. L’arcivescovo Giuseppe Baturi ha sottolineato come la Shoah non sia confinata nel passato: «Ci riguarda oggi, perché il seme dell’odio può sempre rinascere». E poi ancora le considerazioni e le riflessioni degli studenti, attraverso la voce di Aurora Virzi, presidente della Consulta provinciale studentesca di Cagliari.Un momento particolarmente toccante è stato la consegna della Medaglia d’Onore, concessa dal Presidente della Repubblica e consegnata dal prefetto Giuseppe Castaldo ai familiari di Salvatore Muscas, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti. «Questa giornata – ha detto il Prefetto – deve essere un impegno per tutti, affinché tragedie come queste non si ripetano. La memoria è la nostra arma più potente, e i giovani sono i custodi del futuro».

La storia di Salvatore Muscas, nato nel 1918 a Cagliari, è quella di un uomo che ha attraversato l’inferno e ha trovato la forza di tornare. Marinaio, è stato catturato dai nazisti a Portoferraio dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e deportato in tre diversi lager, tra Germania e Lituania. Per due anni è stato inghiottito dall’orrore, ma alla fine è riuscito a tornare nella sua Cagliari. «Per sopravvivere mangiava bucce di patate», ricordano i figli Antonella e Sergio. Durante la prigionia, per avere qualche speranza in più, si era fatto cresimare due volte, raccontano i figli, assumendo il rischio di trovare una posizione più favorevole tra i detenuti.

