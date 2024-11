Il ricordo dopo la tragedia 

A poche ore dall’ultimo saluto all’imprenditore fonnese Mauro Falconi, fra i ricordi che scorrono sui social si aggiunge anche quello del fratello Fabio. Ha voluto ricordare il legame che li univa e in questo modo ringraziare tutti coloro che si sono stretti alla famiglia dopo la tragedia di San Teodoro.E proprio Fabio Falconi ha precisato di aver trovato consolazione nella «vicinanza di tutta Fonni, Orotelli, San Teodoro, e di tutta la Sardegna. Presenze che ti fanno viaggiare nei ricordi del passato e ripensare a quanto siamo stati fortunati a vivere fino a qui con Mauro in questa breve ma intensa vita».

L’infanzia

Da qui l’accenno all’infanzia trascorsa insieme: «Siamo cresciuti con l'attrazione per le corse. Prima da bambini le discese con "sos carruccios" e anche "ateros trihingios"; poi un periodo avevamo provato a usare gli skate nelle discese migliori».E fra i ricordi di una gioventù scandita dall’amore per i motori, Falconi ha precisato: «La passione per la moto forse l'ha presa un po’ da me, perché ero più io che la volevo a tutti i costi, la prima moto a casa l'avevo comprata a 16 anni».A spiccare è l’elogio al fratello maggiore, per avergli insegnato i segreti di una guida responsabile: «Viaggiavamo già a San Teodoro - scrive Fabio - e correndo mi insegnava le tecniche per correre con più sicurezza».

Regole

«Regole intoccabili - chiarisce Falconi - mi diceva “allaccia la cintura, quando corri stai sempre nella tua corsia, non tagliare mai curve senza visibilità. Se va in sottosterzo fai così, se va in sovrasterzo fai così, non sorpassare mai dove non si vede lo spazio necessario”.Abbiamo macinato chilometri e chilometri, sempre correndo. Ci è rimasta sempre questa cosa più forte di noi. Mandavamo da sempre i motori al massimo».

Ma è nell’analisi di una quotidianità frenetica che Falconi pone l’accento sullo schianto di domenica: «L’incidente può essergli successo per qualsiasi cosa che noi non sappiamo, non sapremo mai e sinceramente ormai non fa nessuna differenza. Ma di certo ha trovato un ostacolo proprio lì, dove Dio ha deciso che doveva essere, e noi tristemente lo accettiamo e lo rispettiamo».E fra righe colme di dolore e speranza, spicca la figura di un imprenditore talentuoso, sempre a fianco del prossimo: «Se gli entravi nel cuore nessuno ti poteva toccare o parlare male di te. Gran lavoratore, grande marito e padre, grande figlio che rideva sempre ai rimproveri», scrive infine Falconi, rivolgendo un pensiero alla cognata Sandra Zoroddu e al dono della nipote Maria Grazia: «Una roccia come il padre, che farà in fretta a crescere valorosa. Vuole conservare tutte le cose del padre e noi faremo di tutto, fino all'impossibile, per accontentarla e affiancarla in tutto quello che vorrà realizzare. Siamo stati sempre molto uniti ma adesso ci dovremo unire ancora di più».

