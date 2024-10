Il ricordo di Velio Spano a 60 anni dalla sua scomparsa 

«Un impegno politico coerente per una militanza intesa come servizio. E un’intera vita spesa per affermare i valori di democrazia e di libertà». Con queste parole l’ex sindaco di Carbonia Antonangelo Casula, ha descritto la figura del dirigente e parlamentare comunista, membro dell’assemblea costituente, Velio Spano ricordato ieri, in occasione del sessantesimo anno dalla sua scomparsa, durante il convegno “Un rivoluzionario di professione. Velio Spano e i 72 di giorni di lotta a Carbonia” che si è svolto presso la sezione di storia locale. Un appuntamento che ha curato in collaborazione con l’associazione Amici della Miniera insieme anche alla Società Umanitaria e al Circolo Soci Euralcoop.

Al centro del dibattito anche il ruolo avuto dal politico nativo di Teulada nella famosa lotta dei 72 giorni, passato alla storia per la non collaborazione dei minatori, conclusosi il 18 dicembre 1948, che secondo lo storico Antonello Mattone contribuì a fare dei minatori della città e del territorio “un’avanguardia della lotta di classe”. Tanti gli interventi quelli dei sindaci di Teulada e Guspini Angelo Milia e Giuseppe De Fanti, dell’antropologa Paola Atzeni e dell’ex sindaco Tore Cherchi che ha ricordato come Spano «appartiene a quel gruppo di persone che non si piegarono alla dittatura e riscattarono con la loro condotta la dignità del popolo italiano». Presenti anche le figlie di Velio Spano, Paola e Chiara. Il ricordo di Spano proseguirà sino al 18 dicembre, negli stessi locali, con una mostra fotografica e documentale.

RIPRODUZIONE RISERVATA