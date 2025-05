Il ricordo di Raffaele Manca 

Domani a Sella nella frazione di Domusnovas Canales è in programma un’iniziativa per ricordare Raffaele Manca (e non Silvio come erroneamente pubblicato ieri). Durante l’evento, coordinato dal giornalista Giacomo Serreli, sarà commemorata la figura di un uomo di grande passione e impegno civile, che ha lasciato un'impronta indelebile nel suo paese e nel territorio. Con una lunga esperienza come sindaco di Norbello, parlamentare, consigliere regionale e presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale di Ghilarza, ha dimostrato grande capacità di leadership e conoscenza dei bisogni del territorio. Negli ultimi anni era portavoce del comitato civico per la salute. ( s.c. )

