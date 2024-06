Il ricordo di Raffaele Manca a un anno dalla scomparsa 

A un anno dalla scomparsa di Raffaele Manca, ex sindaco di Norbello ed ex consigliere regionale e parlamentare, il Comitato civico per l’ospedale Delogu bene comune di cui è stato cofondatore lo ricorda con una commemorazione organizzata venerdì 14 alle 18 al Centro servizi sociali in piazza del Popolo. Subito dopo verrà deposta una composizione floreale sulla sua lapide. E Il comitato sceglie di integrare la sua denominazione proprio con il nome di Raffaele Manca. «Dopo la dolorosa perdita del nostro cofondatore e autorevole portavoce – spiegano dal Comitato - riteniamo necessario proseguire il cammino nella lotta democratica come Raffaele Manca avrebbe voluto». ( a. o. )

