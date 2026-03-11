Il ricordo di Falcone e della sua scorta in piazza Cattedrale 

È stata una giornata carica di emozione quella vissuta ieri a Terralba, dove centinaia di cittadini hanno reso omaggio alla teca che custodisce i resti dell’auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Un simbolo, arrivato nell’ambito del progetto “Dal sangue versato al sangue donato”, promosso dall’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, in collaborazione con il Comune e la sezione locale dell’Avis. Sin dal mattino piazza Cattedrale si è trasformata in un luogo di silenzio e riflessione. Particolarmente toccante il momento in cui la teca, avvolta dal tricolore.

«Questa giornata ci ricorda quanto sia importante custodire la memoria e trasformarla in impegno concreto – ha detto il sindaco Sandro Pili –. Invito tutti a riflettere sul sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia e a compiere un gesto di solidarietà attraverso la donazione del sangue». Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle autorità civili, religiose e militari, oltre agli allievi agenti del Caip di Abbasanta. Un ruolo centrale lo hanno avuto anche gli studenti dell’Istituto superiore De Castro, come evidenziato dall’assessora Roberta Cicu: «Particolarmente significativa è stata la partecipazione dei ragazzi, che hanno incontrato Tina Montinaro, moglie del caposcorta Antonio Montinaro. Un dialogo intenso sul valore della memoria e sulla responsabilità di ciascuno nella lotta alla mafia». ( s. c. )

