Il ricordo di Bruno Nespoli torna a splendere allo stadio  

Il ricordo di Bruno Nespoli torna risplendere con la nuova lastra commemorativa a lui dedicata e inaugurata ieri dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi. La lastra in memoria del giocatore dell’Olbia, originario di Sansepolcro, scomparso dopo un incidente di gioco nel 1960, è collocata all’ingresso principale dello stadio comunale, che da Nespoli prende il nome. Presente il dirigente dell’Olbia Calcio Gian Renzo Bazzu e i bambini delle quarte e quinte elementari di Santa Maria e Isticadeddu. «Ricordiamo un nostro giocatore che non era di Olbia, ma qui è venuto, innamorandosi della città, e poi è drammaticamente morto», ha detto Nizzi, ex medico sociale dell’Olbia. «Abbandonando le vecchie targhe abbiamo fatto una figuraccia, per cui, d’accordo con l’Olbia Calcio abbiamo optato per una nuova targa, realizzata in marmo da un artigiano di Olbia», ha fatto mea culpa il sindaco. «I soldi non sono molti, ma ogni tanto facciamo dei lavori di riqualificazione, e da poco abbiamo ultimato il PalaDeiana e tra poco inizieremo il nuovo palazzetto dello sport, dove si potrà giocare a pallavolo e a pallacanestro, per cui preparatevi», ha concluso Nizzi rivolgendosi agli alunni di Santa Maria e Isticadeddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA