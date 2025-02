Il ricordo di Andrea Serra deceduto nelle foibe nel 1945 

Due medaglie consegnate dal Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo ai familiari del sottobrigadiere della Guardia di finanza Andrea Serra, deceduto, infoibato.

È il cuore della cerimonia che ha avuto luogo nell’aula magna del liceo Emilio Lussu di Sant’Antioco, location scelta per svolgere la cerimonia, aperta con l’inno di Mameli eseguito dai bambini della scuola primaria e chiusa con gli elaborati degli studenti del liceo, dedicati al ricordo di quel triste capitolo di storia.

Maria Domenica Serra, la figlia e Emma Fois, la nipote, sono state insignite della medaglia con questa motivazione “Andrea Serra, nativo di Thiesi, in servizio presso la caserma Campo Marzio di Trieste, venne da qui prelevato dalle truppe di Tito, il 2 maggio 1945, e deportato verso la Jugoslavia. Da quel momento non se ne ebbero più notizie”. Il proseguo che fa da cornice a questa triste storia vede la moglie del finanziere che, trasferita in Sardegna, morirà senza sapere nulla di ciò che accadde al marito. La figlia, nata a seguito di questi eventi, di fatto non conoscerà mai il padre, di cui solo dopo anni si capì che faceva parte dei 97 finanzieri italiani finiti nelle foibe a Basovizza. La famiglia si trasferirà a Sant’Antioco ed è per questo che dopo 80 anni, grazie alla giornata dedicata proprio al ricordo di chi perse la vita nelle foibe, si è arrivati ad insignire una medaglia, riconosciuta dal Presidente della Repubblica e consegnata dal Prefetto Castaldo. «È un momento molto emozionante - ha evidenziato il Prefetto - perché oltre alla cerimonia, ci riporta al sacrificio compiuto da chi ha difeso la patria e non è più tornato a casa».

A celebrare l’evento, c’erano anche il comandante regionale della Guatrdia di finanza Claudio Bolognese e il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci. La platea, oltre ad una nutrita rappresentanza delle forze armate, ha visto la presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio e della Sardegna. Emanuele Cani, assessore regionale dell’Industria ha portato i saluti della presidente Alessandra Todde. È stata la Dirigente scolastica dell’istituto globale di Sant’Antioco, Tiziana Meloni a rimarcare «l’importanza del ricordo per i giovani studenti proprio nel momento in cui nel mondo continuano a verificarsi eventi bellici».

