Il ricordo della vittima dei nazisti 

Continua nelle scuole l’impegno dell’ex poliziotto di Maracalagonis Mario Corona per denunciare assieme all’ex collega Antonio Marino Ceravolo (dell'associazione Polizia di Stato “Emanuela Loi”), gli orrori della Seconda guerra mondiale e la fucilazione di uno zio eroe ucciso dai nazisti a Campo di Marte nel 1944. Ierii due ex poliziotti hanno incontrato le scolaresche dell’istituto Manzoni assieme ai docenti e agli amministratori comunali Martina Mulliri e Francesco Pinna.

Lo zio di Mario Corona si chiamava Leandro Corona. Quando fu ucciso, aveva 19 anni. Corona fu fucilato assieme a quattro soldati che ora riposano assieme a lui in una tomba di un cimitero nei pressi di Firenze. Il partigiano prima di morire scrisse una lettera: «Per me non piangete. Tutti vi ricordo, in particolare babbo, mamma, i fratelli, la sorella e i parenti tutti». Fu il cappellano militare a trovarla e a farla recapitare a Maracalagonis. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA