Il ricordo della Shoah, scintille in Consiglio 

«Durante il Consiglio comunale organizzato per commemorare il Giorno della Memoria ho assistito a qualcosa di profondamente sbagliato. Un evento istituzionale, rivolto anche agli studenti, è diventato il contenitore di una narrazione parziale, selettiva, politicamente orientata, nella quale il dolore storico è stato evocato con parole solenni mentre veniva sistematicamente esclusa ogni riflessione su ciò che accade oggi e per delegittimare il dissenso».

Un caso politico

Diventa un caso politico la seduta del Consiglio comunale convocata per ricordare l’immane tragedia della Shoah: Marina Pomodoro, cittadina di Capoterra e attivista dell’associazione Schierarsi Cagliari, che di recente ha partecipato alla raccolta firme per il riconoscimento dello Stato della Palestina, accusa l’amministrazione comunale di aver politicizzato l’appuntamento.

«Il sostegno a Gaza»

«Aver etichettato come negazionisti chi sedeva tra il pubblico con le bandiere della Palestina è stato un grave errore», dice Marina Pomodoro. «Durante la seduta, alla quale assistevano anche tanti studenti, è stata data volutamente una visione di destra di quello che accade oggi a Gaza. Dire che quello che ha subito il popolo ebraico oltre ottant’anni fa rischia di avvenire ancora perché si condanna la politica di Israele, significa fornire una visione geopolitica di parte. Sostenere il popolo palestinese, vittima di un genocidio, non è antisemitismo, ma significa riconoscere chi, in questo caso, è la vittima».

Botta e risposta

Dai banchi della minoranza, Francesco Dessì spiega come – in un giorno in cui venivano ricordati i morti provocati dal nazifascismo – sarebbe stato meglio non mischiare passato e presente. «Condannare la Shoah è un dovere di tutti, ma allo stesso tempo non dobbiamo far finta che a Gaza non si stia commettendo un massacro di vaste dimensioni, che abbiamo il dovere di condannare senza per questo essere tacciati di antisemitismo». Efisio De Muru, capogruppo del Pd, ribadisce la posizione del suo partito: «Siamo contro ogni forma di intolleranza, contro Hamas ma anche il governo israeliano, non si può passare per antisemiti se si condanna quello che sta avvenendo a Gaza». Franco Magi, presidente del Consiglio comunale respinge ogni accusa di aver voluto spostare a destra il dibattito sul Giorno della Memoria: «L’amministrazione comunale ha organizzato come ogni anno questa seduta per commemorare le vittime della Shoah, un dibattito serio su quanto è accaduto oltre ottant’anni fa, senza alcuna connotazione politica. La polemica sollevata dalla signora Pomodoro, nota attivista pro-Pal, è sterile e del tutto fuori luogo».

