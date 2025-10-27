Il ricordo della furia dell’acqua 

Strade spazzate via, interi tratti di bosco sradicati, massi trascinati a valle: a un anno dall’alluvione che ha strappato la vita allo skipper cagliaritano Davide Manca, Monte Arcosu porta ancora le cicatrici di quella notte di pioggia e fango. Il giovane era stato travolto dalla piena del rio Camboni, mentre era a bordo del suo fuoristrada, nella notte tra il 26 e 27 ottobre 2024, quando oltre 300 millimetri di pioggia trasformarono i corsi d’acqua in mostri spaventosi. Il corpo del giovane era stato rinvenuto dopo cinque giorni di ricerche, poco lontano dall’ultimo luogo in cui era stato visto in vita, nei pressi di Baracca Sassa.

Trote sterminate

Sul versante siliquese della montagna, una targa recita: “Ciao Davide, ti porteremo sempre nel nostro cuore e il tuo sorriso sarà sempre presente”. La memoria di Davide, morto a 41 anni, è stata onorata da amici che, nel massimo riserbo, hanno deposto un mazzo di fiori sul luogo della tragedia. La montagna mostra ancora i segni della furia dell’acqua di un anno fa: il rio Camboni, stravolto, aveva spazzato via anche le pozze popolate dalla trota sarda, specie endemica che da quella notte non è stata più avvistata. «Partiremo a breve con un progetto di ricerca – annuncia Andrea Sabatini, docente del dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’università di Cagliari – per capire se la trota è ancora presente in questi corsi d’acqua».

La comunità di Siliqua ricorda ancora la tragedia con le parole di don Enrico Murgia, parroco del paese, che durante la funzione religiosa domenicale ha ricordato: «Questa domenica il pensiero e la preghiera corrono a un anno fa, all'alluvione e a tutto ciò che essa ha procurato alle nostre comunità. Penso a chi ha perso la vita, a chi si è prodigato nel soccorso e a chi ancora sente e sperimenta la fatica di riprendersi e rialzarsi».

I nomi delle vittime

A una decina di chilometri in linea d’aria, Capoterra commemora le vittime delle alluvioni del passato: il 22 ottobre 2008, ma anche quelle più lontane, del 1986 e del 1999. Nella piazza del Municipio, amministratori, forze dell’ordine e familiari delle vittime hanno partecipato alla cerimonia istituita per ricordare coloro che persero la vita a causa delle piene. «Ogni anno – afferma il sindaco Beniamino Garau – ritrovarci qui è un atto di coraggio: ricordare quelle tragedie riapre ferite che non guariranno mai. L’alluvione del 15 ottobre 1986, che costò la vita a Margaret, quella del 13 novembre 1999, in cui perse la vita Felicina, e quella del 22 ottobre 2008, che spezzò la vita di Antonello, Lucia, Anna Rita e Speranza, raccontano di un destino comune che attraversa gli anni e ci richiama alla responsabilità».

Opere e prevenzione

Garau sottolinea l’importanza della prevenzione: «È essenziale che tutte le istituzioni comprendano che la sicurezza non può restare prigioniera della burocrazia. È importante lavorare in sinergia per evitare che tragedie come queste si ripetano». Proprio nel cuore di Capoterra, aggiunge il sindaco, verranno presto realizzati interventi significativi: «Nel luogo in cui la furia dell’acqua spazzò via il ponte Liori e l’intero parco, punto di incontro e simbolo di fraternità, nascerà un polmone verde, un segno tangibile che Capoterra ha la forza di rialzarsi».

