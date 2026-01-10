Il ricordo del martirio di Sant’Efisio 

Tutto pronto per i festeggiamenti per ricordare il martirio di Sant’Efisio, patrono di Capoterra. La parrocchia, in collaborazione con il comitato di Sant’Efisio, la Proloco e il Comune, ha organizzato un cartellone di appuntamenti religiosi che andranno avanti per quattro giorni.

Domani, martedì e mercoledì alle 17,30, sarà dato spazio al triduo che precederà le celebrazioni di giovedì, giorno in cui – secondo la tradizione – nel 303 d.C. Efisio di Antiochia conobbe il martirio nelle carceri di Nora per non avere abiurato la fede cristiana. Giovedì, dopo la messa delle 18 celebrata da don Gianni Locci, spazio alla processione per le vie del paese. Il corteo partirà dal piazzale della chiesa consacrata al Martire Guerriero per attraversare corso Gramsci e le vie Pascoli, Martini, Armando Diaz, Carlo Marx, Cagliari per poi rientrare in parrocchia.

