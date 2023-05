Il ricordo  dei moti del 1906 

Si è ripetuta ieri a Gonnesa la commemorazione dei moti del 1906. Scuole, sindacati, cittadini si sono ritrovati nelle scalinate di via Don Morosini dove 117 anni fa tre gonnesini (due uomini e una donna) furono uccisi dalle forze dell’ordine, giunte a Gonnesa per sedare la rivolta esplosa per rivendicare migliori condizioni di vita. I prezzi alle stelle dei beni di prima necessità e i bassi salari fecero esplodere la protesta, poi finita nel sangue. «È nostro dovere coltivare la memoria di quei fatti - ha detto il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - per onorare la memoria dei nostri concittadini che sacrificarono la vita in nome dei diritti ma anche perché, come ci insegnano i fatti recenti, in nessun luogo la libertà può essere data per scontata>.

Alla commemorazione era presente anche una delegazione di lavoratori della Carbosulcis. Ai piedi della lapide intitolata a Giovanni Pili, Angelo Puddu e Federica Pilloni è stata posta una corona di fiori, benedetta dal parroco don Marco Olianas. (a.pa.)

