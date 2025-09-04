Il ricordo dei minatori 

Si è chiusa mercoledì la rassegna Estate 2025 a Ballao. La protagonista è stata la storia della miniera di Corti Rosas raccontata attraverso la tesi di laurea di Stefano Melis. Un racconto che ha riportato in vita vicende, volti, mestieri di un tempo e la vita mineraria che, al suo apice, dava lavoro a circa 700 persone. Sono emersi i nomi e i ricordi di chi ha fatto parte di quella comunità da personaggi famigliari come Tziu Guerinu Marcis e la zia Clelia Cossu, ai fratelli Antonio e Igino Melis. Momenti di commozione quando si è ricordato il sacrificio delle vittime del lavoro: i loro nomi sono incisi nella lapide in piazzale Corti Rosas e ogni 4 dicembre, nella ricorrenza di Santa Barbara, la comunità si ritrova per ricordarli. La serata ha ricordato la storia mineraria di Ballao che affonda le radici ufficialmente dal 1720 con la concessione della miniera Sa Mina. ( s. m. )

