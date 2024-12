«Il ricordo dei minatori nelle mie opere» 

L’artista Salvatore Marrocu, 75enne ex insegnante e guspinese di origine, ha voluto rendere omaggio alla storia delle vecchie miniere realizzando tre opere che ha donato al Comune. «L’idea era nata già nel 2022, quando assieme al pittore Cici Peis volevamo realizzare una mostra con opere sui minatori, lo sfruttamento minorile e le donne in miniera», racconta l’artista ora residente a Oristano, che è scultore, pittore, ebanista e restauratore. La scomparsa di Peis, però, interruppe il progetto che Marrocu ha poi ripreso. «Sono opere dedicate ai minatori del mio paese e a tutti i cittadini che si sono nutriti e vivono ancora oggi dei riflessi della cultura mineraria e spero che luoghi e sentimenti possano ancora vivere attraverso questo mio contributo artistico», aggiunge.

Le opere sono ora custodite presso le sale dell’ex mensa Impiegati a Montevecchio e in futuro verranno posizionate nel museo del minatore, in fase di realizzazione in paese. «Siamo grati sia per l’omaggio al duro lavoro minerario ben rappresentato nelle tre opere sia per il generoso gesto che rivela quanto sia stretto il legame verso la sua Guspini e verso quella storia collettiva che ci unisce», dice l’assessora Francesca Tuveri. ( g. g. s. )

