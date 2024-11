Il ricordo dei caduti delle guerre: «L’Isola ha pagato un prezzo alto»  

Si sono ritrovati al cimitero di San Michele, nel sacrario militare, per la commemorazione in ricordo dei caduti di tutte le guerre e nelle missioni di pace. Una cerimonia purtroppo tristemente attuale, visto quanto sta accadendo nel Mondo con il conflitto in Ucraina e nel Medio Oriente.

E il pensiero, negli interventi del comandante del Comando Marittimo Autonomo Ovest, Enrico Pacioni, e dell’arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi, è andato proprio alle attuali vittime di guerra e a quelle dei conflitti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. E la Sardegna ha pagato un prezzo molto alto di vite umane.

La messa

In tanti si sono presentati ieri mattina al cimitero di San Michele, davanti al sacrario militare. Hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione tutti i rappresentanti delle massime autorità civili, ecclesiastiche, consolari e militari della Sardegna. Non sono mancate le associazioni Combattentistiche e d’Arma. Dopo la cerimonia dell’alza bandiera solenne, l’arcivescovo ha celebrato la messa in suffragio dei caduti, insieme a padre Gianmario Piga, decano della sedicesima zona pastorale dell’Ordinariato Militare e dai Cappellani Militari dell’Isola. Alla fine c’è stata la lettura della preghiera della Patria e la deposizione delle corone d’alloro sul monumento ai Caduti.

L’inno

Poi ci si è spostati nei vicini “campi inglese e tedesco”, con la deposizione di due corone sui rispettivi “cippi”, in onore dei caduti. E una compagnia in armi composta da militari della quattro Forze Armate e della Guardia di Finanza, ha reso gli onori sulle note dell’Inno del Piave, eseguito dalla banda musicale della Brigata Sassari.

