Il ricordo (con polemica) di don Paulis 

È stato il primo parroco della parrocchia di Sant’Ignazio da Laconi, guidandola dall’1980 al 1993. Ha avuto anche il merito, tra l’altro, di legarla alla Caritas (prima presente solo nella chiesa dell’Assunta), di aver costruito i gruppi giovanili di Azione Cattolica e di aver fatto sì, insieme ad altri, che nascesse nel paese un gruppo scout.

Oggi Domusnovas ricorderà con affetto don Sandro Paulis, in occasione del 25simo anniversario dalla sua scomparsa. Alle 17 sarà celebrata da monsignor Carlo Cani la messa interparrocchiale e, alle 18, il parroco don Vittorio Scibilia benedirà la targa in memoria del parroco originario di Portoscuso, che verrà affissa sulla facciata della chiesaù. «Un piccolo tributo - spiega la sindaca Isangela Mascia per i grandi meriti che don Sandro ebbe soprattutto nella costruzione di saldi rapporti umani che reggono tutt’ora». La volontà di “dedicare la piazza al parroco”, come riportato in una locandina, ha però scatenato la polemica del presidente dell’associazione Nonni e Nonne di Domusnovas Ottavio Pisu, che cura da anni la piazza. «Quella è piazza Sant’Ignazio, mi hanno chiamato tanti fedeli allarmati, la sindaca chiarisca». Subito la replica; «Dedica, - dice Mascia - non equivale ad intitolazione. Dispiace che anche le iniziative più meritorie vengano sporcate da polemiche inutili».

