Il ricco tesoretto del turismo 

Dei 25 milioni nelle casse dell'Isola, circa nove sono entrati in Gallura di cui due milioni e 700mila euro a Olbia, incoronandola regina sarda degli incassi provenienti dalla tassa di soggiorno pagata dai turisti nel 2023. Un tesoro per la città, che non grava sui residenti e rimane interamente nel salvadanaio del Comune, quest'anno il più alto di sempre facendola balzare al primo posto della lista e spodestando dal primato la vicina Arzachena che lo ha vantato fino allo scorso anno.

Le cifre

Secondo i conti dell'assessore al Bilancio, Alessandro Fiorentino, «nel 2023 gli introiti derivanti dal contributo per la tassa di soggiorno sono aumentati di circa 700mila euro». Un dato record giustificato sia dall'aumento delle presenze turistiche in città sia dall’adeguamento al rialzo del balzello, voluto dall'assessore due anni fa e che nel 2023 ha prodotto l'esito sperato. «Avevo proposto un aumento di un euro massimo per non impattare sulle tariffe di pernottamento ma che, moltiplicato per tutti i vacanzieri che dormono nelle strutture cittadine, sarebbe stato un’entrata significativa per il Comune», ha detto Fiorentino, specificando che l'imposta non supera cinque euro a notte negli hotel a cinque stelle, a scalare in base alla classificazione. Vincolato alle spese in ambito turistico, il tesoretto incassato sarà reinvestito per fare più bella la città e per contribuire alla buona riuscita della vacanza degli ospiti. «I soldi saranno utilizzati per migliorare tutte le opere e i siti che si offrono al maggior passaggio dei turisti, quelle infrastrutture da loro più utilizzate, comprese piste ciclabili, aree urbane e verdi e per l'organizzazione degli eventi, grandi e piccoli, musicali e sportivi», spiega l'assessore al Bilancio.

L'ultima spesa effettuata con gli incassi della tassa di soggiorno è per sistemare i graniti esterni al Museo archeologico.

In crescita

Istituita nel 2015 ma entrata in vigore nel 2017, la tassa di soggiorno è rimasta invariata per cinque anni e, inizialmente, la proposta di aumentarne la tariffa è stata guardata con sospetto dagli operatori del settore turistico che temevano un calo delle presenze in città. Un effetto scongiurato e che secondo le previsioni dell'assessore della Giunta Nizzi, «osservando il movimento turistico di questa stagione, che però in termini di incassi si può contabilizzare solo a ottobre, potrebbe essere addirittura superata la somma raggiunta».

