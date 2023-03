Il ricavato del nuovo libro di Spiga aiutarà i poveri della parrocchia 

Antonio Spiga è sempre stato legato a Lunamatrona, il paese in cui ha passato gran parte della sua giovinezza. Il 74enne ex direttore di Bulgari, che vive in Liguria, ora insegue la sua passione di sempre: scrivere. E con i suoi libri aiuta i meno fortunati. Come per i suoi primi tre romanzi, anche il ricavato della sua ultima fatica letteraria sarà devoluto in beneficenza. Spiga ha deciso di devolvere il ricavato alla parrocchia del paese: «Con questa somma spero di aiutare chi ha veramente bisogno, i proventi saranno disponibili tra due anni», dice con felicità Spiga.

Il romanzo si intitola “La culla del diavolo”. La storia si svolge proprio nella sua Lunamatrona: il paese è sconvolto da una serie di morti misteriose che lasciano la popolazione locale in preda al terrore e allo sconcerto. Il racconto si districa tra colpi di scena e sorprese inaspettate che terranno il lettore con il fiato sospeso fino alla fine. L’uscita è prevista entro aprile. (g. g. s.)

