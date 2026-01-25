il ribaltone del terralba 

Villacidrese 1
Terralba F. Bellu 2
Villacidrese (4-4-2) : Riccio (27’ st. Doneddu), Saias, Laconi, Bellu, Atzeni, Paulis, Manca, Mascia, Cirronis (33’ st. Caferri), Figus (27’ st. L. Muscas), Atzei. In panchina Pinna, A. Muscas, Pintus, Mereu, Cappai, Lussu. Allenatore Mingioni.
Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, Porru, Lasi, Lamacchia, Mereu, Concu (35’ Lardieri), Ciarniello, L. Orrù, Sanna (11’ Uliana), Tosi (7’ st. Poddesu), Piras (26’ st. Corda). In panchina A. Orrù, Atzori, Frongia, Grussu, Cherchi. Allenatore Marongiu.
Arbitro : Sanna di Cagliari.
Reti : pt 27’ Tosi, 33’ Lamacchia; st 6’ Atzei.
Note : espulso L. Muscas; ammoniti Atzeni, Laconi e Lardieri.
Villacidro. Vittoria pesantissima nelle zone alte della classifica per il Terralba che piega la Villacidrese per 1-2. Dopo una striscia di nove vittorie consecutive si ferma la cavalcata della squadra di Mingioni che, come all’andata, esce sconfitta contro il Terralba che ora si piazza al secondo posto in classifica proprio davanti alla Villacidrese terza. Dopo un inizio a buon ritmo con un’occasione per parte la sbloccano gli ospiti: traversone da destra svirgolato da Laconi e raccolto da Tosi che col mancino infila alle spalle di Riccio. Immediato il raddoppio da corner di Ciarniello: pesca Lamacchia sul secondo palo, che insacca facile.
Reazione Villacidrese nella ripresa con la terza rete consecutiva di Atzei che dimezza lo svantaggio. Pochi minuti più tardi chance clamorosa per Cirronis ma Toro si fa trovare pronto. Al 31’ Terralba vicinissimo al tris con la bella ripartenza di Poddesu che imbuca per Ciarniello ma stavolta è Doneddu ad avere la meglio. Minuti finali molto intensi con una Villacidrese a trazione offensiva a caccia del pari. L’occasione migliore al 47’ con Manca che, sugli sviluppi di un angolo, spara alto da ottima posizione.
