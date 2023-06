Il “Reverberi” a coach Bucchi e Devecchi 

Sassari. Un allenatore e un capitano da oscar del basket. L'edizione numero 36 del Premio Reverberi ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Piero Bucchi, quale “Miglior allenatore italiano” e a Jack Devecchi quale “Personaggio dello Sport”. Il premio istituito nel 1985 alla memoria dell'arbitro Pietro Reverberi (3 Olimpiadi e 3 Mondiali) è andato al tecnico Bucchi per una stagione iniziata male ma raddrizzata e portata sino alle semfinali scudetto, come del resto nel campionato 2022. Per Devecchi si tratta invece di un premio a una carriera che si è appena conclusa dopo ben 17 stagioni di fila alla Dinamo con oltre 800 partite.

Intanto si complica il mercato della squadra sassarese: Tortona è interessata a Chris Dowe, il play-guardia che Sassari voleva trattenere dopo la dimostrata leadership nel girone di ritorno. Il problema è che Tortona ha budget doppio rispetto a quello del Banco di Sardegna ed è parecchio ambiziosa, basti dire che ha quasi chiuso con l'ala Weems, della Virtus Bologna. Con la sicura partenza del play Robinson e dell'ala piccola Jones, nonché con l'addio al basket giocato di Devecchi e Chessa, l'idea è quella di mantenere almeno Dowe, oltre a Gentile e Kruslin. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA