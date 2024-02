Il rettore Mola alla giornata dell’orientamento 

Nuovo appuntamento oggi alla Cittadella universitaria di Monserrato con le giornate dell’Orientamento, gli incontri organizzati dall’Ateneo con studentesse e studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori per aiutarli nella difficile scelta della facoltà in cui proseguire gli studi dopo il diploma. A dialogare con i ragazzi dalle 10 alle 11 ci sarà il Rettore Francesco Mola, il suo vicario Gianni Fenu e il Direttore generale dell’Università Aldo Urru. Si prosegue anche domani.

Nel corso della manifestazione saranno fornite tutte le informazioni specifiche sulle modalità di accesso ai singoli corsi, sui percorsi formativi e sugli ambiti occupazionali previsti per i laureati e laureate nelle diverse classi di laurea e laurea magistrale. Inoltre, sarà possibile visitare alcune strutture di ricerca ed essere coinvolti nelle attività di laboratorio e museali. Saranno infine visitabili le aule informatiche, le sale studio, le biblioteche e i musei. Ma non è tutto: grazie all'iniziativa “Catch the Badge” del Centro linguistico di Ateneo, gli studenti e le studentesse maggiorenni delle quinte avranno la possibilità di fare il test di lingua inglese per i livelli A2, B1 o B2 e ottenere il certificato “Open Badge” per l'esonero dal test di piazzamento obbligatorio per tutte le matricole.

