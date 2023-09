Il Rettore di Sassari e i rapporti con l’ex sequestratore 

La Direzione distrettuale antimafia di Cagliari non fa giri di parole, scrivendolo addirittura nell’imputazione. Tonino Crissantu e Nicolò Cossu (“Cioccolato”) si sarebbero adoperati per l’elezione del Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti.

Ieri pomeriggio, dopo il blitz del Ros e l’arresto di 31 persone, i carabinieri sono comparsi nell’Ateneo turritano per acquisire documenti, pare proprio per quell’elezione del 25 novembre 2020: Mariotti (che non risulta indagato) vinse con 366 voti contro i 188 di Gian Paolo Demuro. Due giorni dopo, il neo rettore avrebbe ricevuto la telefonata di Cossu che chiamava per fargli gli auguri e porgendogli anche le congratulazioni del broker assicurativo Alberto Galizia e di sua moglie, Michelina Lunesu (ex Senatrice). «Si, si, adesso sono libero del tutto Gavì», gli dice al telefono l’ex sequestratore. «Va bene», risponde Mariotti, «allora quando mi insedio vi chiamo così venite a trovarmi».

Il Gip Michele Contini così sintetizza. «Tra le personalità della cultura risultate più vicine al sodalizio, o quantomeno con i componenti più criminalmente qualificanti del gruppo», si legge nell’ordinanza, «figura il professor Gavino Mariotti, attualmente Magnifico Rettore. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, la qualità dei rapporti del prof. Mariotti non si esaurirono nella partecipazione (certamente discutibile) a numerosi “spuntini” organizzati da soggetti pluripregiudicati, ma si concretizzarono da una parte nel sostegno che il gruppo assicurò per favorire la sua elezione, dall’altra nella disponibilità offerta da Mariotti per soddisfare gli interessi del sodalizio (l’interessamento per sottoporre ad un intervento chirurgico un detenuto)».

