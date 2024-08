Il Retablo del Maestro di Castelsardo occasione (a Tuili) per parlare della tutela di un territorio 

Pomeriggi di paesaggi in Marmilla col Retablo del Maestro di Castelsardo, è un’iniziativa che vede, domani, dalle 19, a Tuili, Villa Asquer, piazza San Pietro, diversi relatori. Protagonista è il paesaggio della Marmilla, rilevante quanto complessa regione. I suoi margini s’interfacciano con altre regioni storiche fino a confondersi. Non a caso, nella tipologia dei Paesaggi Agrari Locali, individuata nella monumentale ricerca delle Università sarde (vedi infra), in Marmilla ne sono stati riconosciuti 15. Comprensivi di paesaggi agrari, zootecnici, forestali, e naturali. I loro orditi e trame formano un unicum che non ha un uguale. Un mosaico paesaggistico-ambientale arricchito da fuori terra archeologici, architettonici, edilizi, nelle declinazioni documentate dal Neolitico, e da una geologia a fior di pelle in cui domina il basalto.

Su Nuraxi

Si dirà che il primato tra i fuori terra, spetti a Su Nuraxi di Barumini, la cui resurrezione è opera della grandezza di Giovanni Lilliu. A riprova che la costruzione di un paesaggio è gesto consapevole e visionario. Quanto lo fosse Lilliu lo sanno quanti lo videro, da consigliere regionale, preoccuparsi di una cabina elettrica che avrebbe turbato il paesaggio che i suoi scavi avevano restituito al mondo. J’accuse non diverso da quello di Pasolini su Orte. Condivisero la definizione di Emilio Sereni sul paesaggio agrario; esito di inesausta dialettica tra uomo e ambiente; in cui si colgono mutazioni sociali, dei mezzi e modi di produzione, della tecnologia agraria che è «attività che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale». La Marmilla è davvero un abaco di paesaggi. È tempo che sia vincolata nella sua interezza. Cultura materiale e immateriale documentata con sguardo innamorato da Salvatore Mereu nel film “Su Entu”.

Anche quel paesaggio, oggi, è in pericolo. Nonostante la ricerca delle due Università sarde, di cui, qualche giorno fa, Giuseppe Pulina ha fatto sintesi in queste pagine. Commissionata nella XV Legislatura, ha prodotto un repertorio di 258 paesaggi agrari locali (PAL); 51 sistemi insediativi rurali (SIR); paesaggi forestali e antropologico-culturali. Notevole l’investimento di tempo (dal 2015 al 2020), di risorse umane e finanziere. L’obiettivo? Aggiornare lo studio di impianto del PPR del 2007 e, concretamente, realizzare il PPR delle aree rurali. Risolti i problemi della Sardegna nella tutela del paesaggio sardo e della Marmilla? Lo sarebbero stati se quella, la successiva, o l’attuale giunta regionale avessero attivato con una Delibera di Giunta il meccanismo di estensione del PPR.

L’opera

Un altro protagonista dei Pomeriggi di paesaggi in Marmilla è il Retablo di San Pietro di Tuili. Gareggia per protagonismo storico con su Nuraxi di Barumini. Oggi di quel capolavoro, sappiamo di più grazie alla Tesi di dottorato di ricerca in Storia dell’Arte di Marco di Antonio Scanu, discussa nell’Universitat de Lleida. Scanu introduce rilevanti novità sulla storia della Sardegna, fra XV e XVI secolo, e sul suo rapporto con Saragozza. Città dove, dal XIII secolo, sono incoronati i re d’Aragona e da dove venivano gli Alagón e i Carroz. Lo studioso rilegge il Retablo di San Pietro, capolavoro del Maestro di Castelsardo. Le sue opere sono connesse al nuovo percorso intrapreso dalla monarchia spagnola; dove persiste un’insospettata rilevanza di ex-ebrei o conversos, ai massimi livelli del potere economico e politico. Tuili, cuore della Marmilla, divenne feudo di Juan de Santa Cruz, legale di fiducia del re. In quel paesaggio del grano non poteva che esserci un Retablo del Maestro di Castelsardo che usa tecniche saragozzane nell’applicazione della foglia oro a rilievo. L’incubo? Dopo una visione di tale sublime bellezza, uscire dalla chiesa di San Pietro e trovarsi in un campo fotovoltaico connesso ad un parco eolico. Sullo sfondo su Nuraxi di Barumini.

