Il restyling della facciata del cimitero  

Proseguono a ritmo serrato i lavori per il rifacimento della facciata del cimitero comunale. Gli operai sono impegnati in questi giorni nella parte di via Marconi, a fianco all’ingresso del cimitero monumentale dove lo scorso novembre erano terminati i lavori di rifacimento dell’intera facciata. L’intervento è già concluso dalla parte di via San Francesco dove erano state sistemate anche le transenne per via della caduta di alcuni calcinacci.

Gli operai stanno anche isolando tutti i solai con la guaina nuova. Quella vecchia era in condizioni critiche, il vento l’aveva distrutta e gonfiata. Ci sono zone dove era completamente divelta e si possono ancora vedere le infiltrazioni. E infatti tantissime erano le proteste dei parenti in visita ai propri cari defunti per via dell’acqua che cadeva nelle lapidi danneggiandole e favorendo la formazione di muffe. In tutto saranno sostituiti 4 mila metri quadri di guaine.

