Il respiro antico e mistico  di Monte Arcuentu, dove il profumo del mare incontra la macchia  

Lungo il cammino si incontrano alcune formelle in rame che segnano il percorso di una Via Crucis: questi segni di devozione anticipano lo spirito ascetico della cima che, nei secoli, ha attirato eremiti e frati e forse, in tempi più remoti, culti pagani di cui si è persa la memoria.

La vetta di Monte Arcuentu si propone sempre come un riferimento costante. La forma inconfondibile dell’antico vulcano è uno di quei simboli che la geologia ha saputo disporre con teatrale perfezione, dotandola di una prominenza eccezionale sul territorio circostante. Sia che lo si inquadri dalle finestre dei centri abitati, sia che lo si cerchi con lo sguardo da altre cime o lo si usi come segnavia percorrendo la Strada statale 131, la sua vetta è inconfondibile e ha, nel tempo, ispirato racconti e leggende sempre molto affascinanti. Conquistarla è un’esperienza che appaga lo spirito e, al contempo, permette di gettare lo sguardo su una ampissima porzione di Sardegna, tale è la portata della vista e del panorama che si apprezzano dalla sommità.

Nella macchia

Il modo più semplice di raggiungerla è partire dalla Strada provinciale numero 65, dove un cartello indica senza dubbi l’attacco del sentiero. Si costeggia un ovile e si prosegue su tracce evidenti, in direzione della cima che, da questo punto, si staglia verso est con la sua caratteristica forma massiccia.

La macchia mediterranea abbraccia ogni passo, profondendo il cammino di profumi intensi a cui si mischia l’odore del mare lontano, più vasto e visibile ad ogni metro guadagnato.

Il vulcano

Man mano che si prosegue il terreno si innalza ripido e scure rocce sbalzano fuori dalla terra, tradendo l’antica origine vulcanica del rilievo: la vetta che oggi costituisce il punto più alto della montagna era in origine una parte del condotto magmatico principale, messo in luce oggi dall’inclemenza degli elementi durante i millenni. Come se fossero muri, in altre zone della montagna si ergono pareti rocciose perfettamente scolpite, note ai geologi come dicchi: sulla sinistra, la lunga cresta di Is Burras comincia a segnare il profilo dei rilievi, ponendosi in forte contrasto col cielo.

La scalata

Si arriva sotto la montagna con una vista splendida fino alle lontane dune di Piscinas e su tutta la Costa Verde: qui si incontra un ripido canale con evidenti tracce di passaggio. Ci si inerpica tra la rocce, quasi arrampicando: saltuariamente si incontra qualche muro a secco che tradisce la presenza di un antico castello, costruito forse in età giudicale. Man mano che si prende quota, il panorama diviene sempre più ampio giungendo a distinguere, tra le brume della foschia, il profilo inconfondibile di Capo Caccia, lontano verso nord. Si arriva ben presto a contornare la cima spostandosi sul ciglio delle pareti orientali, giungendo finalmente a contemplare il Campidano di Oristano fronteggiato dal massiccio del Monte Arci, altro antico vulcano e scrigno prezioso di ossidiane, e poi ancora la Marmilla ed il lontano Gennargentu.

Più vicini, i rilievi di Monte Corruda e Monte Maiori proseguono le cime vulcaniche di cui anche Arcuentu fa parte, eredi degli sconvolgimenti che portarono la Sardegna a posizionarsi al centro del Mediterraneo.

La vetta

Quando la salita si esaurisce si scopre un piccolo bosco di lecci sferzato dal vento, fitto ed impenetrabile. Un esile sentiero si infila tra gli alberi e subito la sensazione di essere in un luogo unico si impadronisce del visitatore. Ovunque si leggono i segni dell’antico castello e di un monastero che ne prese il posto, sempre in epoca medioevale: sono ancora ben leggibili la vasta piazza d’armi e quel che resta del pozzo e della cisterna principale. Una testimonianza di un passato importante ricca di fascino e mistero.

L’asceta

Un gruppo di appassionati ha inoltre recentemente restaurato la capanna dove il frate cappuccino Lorenzo da Sardara, si ritirò in preghiera e meditazione, rimanendo isolato dal mondo per un mese all’anno lungo un periodo di venticinque anni.

Questo luogo, dove la natura si carica di antiche religiosità, mantiene intatto il fascino ascetico che conquistò il frate e narra oggi la sua storia e quella degli uomini che lo abitarono nei secoli precedenti, finché la memoria si diluisce nelle ipotesi della leggenda. Una vetta simbolica protesa su uno dei più vasti panorami della Sardegna, ma soprattutto un luogo della memoria e dello spirito da scoprire con delicato rispetto.

