Il reporter di guerra nell’ora più buia 

Mentre il mondo trema all’idea che il premier israeliano Netanyahu dia ordine all’esercito di invadere Rafah, gli ultimi chilometri quadrati della Striscia di Gaza sul confine con l’Egitto, esce domani in libreria “Al Ghalas. L’ora più buia per il Medio Oriente” (Bompiani editore, 544 pagine, 22 euro), un testo che non è facile da collocare per la sua rara capacità di travalicare i generi e le definizioni, spaziando fra il romanzo autobiografico e il memoir, il racconto picaresco e il reportage d’ampio respiro. Lo ha scritto Luca Foschi — nato a Cagliari, quartiere di Is Mirrionis, nel 1981 — reporter di guerra freelance e da oltre dieci anni attivo sui fronti caldi del mondo arabo (di recente si è spinto anche in Ucraina), del quale i lettori hanno potuto apprezzare il talento leggendolo sulle pagine dell’Unione Sarda, del Corriere della Sera, dell’Avvenire e altre testate ancora.

Alter ego

“Al Ghalas” non parla della stretta attualità, ma condensa in pagine ribollenti di slanci espressivi e invenzioni linguistiche le esperienze del protagonista e alter ego dell’autore, Ernesto Fiaschi (Ernesto come Hemingway e Che Guevara, altri due omonimi segnati dall’incontro tra la penna e la guerra), che di base vive in condizioni di precaria fortuna a Ramallah, nella Cisgiordania lacerata sotto lo scacco della progressiva occupazione israeliana, ma nel corso del racconto si sposterà anche a Beirut, nel Libano diviso in fazioni a causa della guerra civile in Siria (non mancherà una sortita a Kobanê, assediata dall’Isis) e in Afghanistan, con un lungo flashback a Londra fra il 2010 e il 2011.

Dopo una laurea in Lettere a Cagliari, è nella capitale inglese che Ernesto, ricalcando la biografia di Foschi, si manterrà lavorando in un ristorante mentre frequenta la London School of Journalism (seguiranno il corso per inviati in aree di crisi “Maria Grazia Cutuli” e un dottorato di ricerca in Storia dei Paesi Arabi). Ed è a Londra che sboccia l’amore per un giornalismo esperito in prima persona, arrivando al cuore della notizia per offrirla nel modo più veritiero a chi legge. La città pullula di manifestanti di fronte alle ambasciate dei Paesi della Primavera araba: Ernesto si tufferà in un mondo dal quale non vorrà più uscire («Sono un cronista che non si intruppa, che ama gli ultimi senza svenevolezze naturaliste, pelosità cattoliche o radiose ipocrisie comuniste. Appartengo a un’aristocrazia anarchica e minima, mi soffriggo il fegato in una broda di cinismo e solitudine…»).

Libertà lessicali

Già dall’inciso sopra riportato emerge come Foschi, rispetto alla scrittura giornalistica, si conceda molte più libertà sintattiche e lessicali, piegando le parole all’esuberanza e alle sfaccettature della voce narrante, mischiando termini alti e gergali, contrastando il dolore con l’ironia, coniando veri e propri neologismi. Per certi versi tutto il libro si potrebbe intendere come un lungo monologo costellato da sorprendenti incontri, dal prete partigiano Abuna («Allah, non ci posso credere! Il miglior imitatore di tutti gli arabi è italiano!») alla drag queen Edith a Beirut («L’artista è alta un metro e novanta, l’incarnato bruno scolpito nelle linee larghe e spesse della culturista ante litteram. Una gladiatrice della cinematografia hollywoodiana Anni 60»).

Il risultato paradossale è che pur muovendosi sul solco di teatri di combattimento, fra agguati e retate, attese snervanti ai checkpoint in Palestina e condomini improbabili in Libano, si percepiscono un vitalismo e un entusiasmo che invogliano a non smettere di girare le pagine. Il tutto acquisendo una visione di insieme precisa e mai banale nel riprendere quello che in genere viene scartato dagli abituali servizi giornalistici.

È questo forse il più grande merito di “Al Ghalas. L’ora più buia per il Medio Oriente”.

