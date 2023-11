Il report sui taxi: pochi e costosi 

Il tragitto da piazza Yenne (Stampace) a via del Sole (Quartiere del Sole), cinque chilometri circa, può costare in taxi in media circa 14 euro. Poco più di 22, sempre in media, se si parte sempre da piazza Yenne e si arriva alla Quarta Fermata del Poetto (10 chilometri). In base a una classifica stilata dal Sole 24 Ore a livello nazionale sulle corse standard brevi e lunghe, ossia un tragitto urbano di cinque e dieci chilometri, per una persona priva di bagagli effettuata alle dieci di mattina in un giorno feriale su prenotazione, a Cagliari il taxi costa più che in altre città italiane. Sui percorsi brevi la città si piazza al 14esimo posto (Ferrara è la più cara con 17,6 euro di media), mentre Milano, per esempio, a sorpresa, occupa la 26esima casella (12,5 euro) nella parte bassa della classifica. Sulle distanze lunghe, invece, Cagliari è al ventesimo posto (Venezia la città più cara) A mettere in fila i numeri è l’Autorità di regolazione dei trasporti in una indagine effettuata nel 2023. «In parte è vero, il prezzo delle corse è cresciuto», spiega Giovanni Frongia, da 29 anni tassista e delegato provinciale e regionale di Casartigiani, «ma l’aumento a Cagliari è legato ai tanti cantieri aperti quest’anno in città che hanno conseguenze sul traffico, quindi sui tempi di percorrenza e, inevitabilmente, sul costo finale. Detto questo però, l’incremento, esagerando, non supera il 20%; quei 14,6 euro di media calcolati dall’indagine sono per noi una cifra altissima e spropositata», aggiunge.

Prezzi fermi dal 2017

Districarsi nel ginepraio della composizione delle tariffe non è semplice: in estrema sintesi, il costo finale di una corsa è la somma di una tariffa base (che a Cagliari sono bloccate dal primo marzo 2017, «quando il carburante costava 1,40 al litro mentre oggi è salito fino a 1,90», spiega ancora Frongia) e supplementi, ma gli elementi che determinano il conto finale variano da città a città. E sono le variabili che devono essere prese in considerazione per calcolare la tariffa finale. «Beninteso che 14 euro per una corsa di 5 km è uno sproposito, a meno che non si tratti di un caso limite, come può esserlo un trasporto tra lo stadio e la stazione ferroviaria al termine di una partita del Cagliari con il traffico bloccato», spiega ancora Giovanni Frongia, «cito un esempio per spiegare quanto incide la variabile cantieri nel conto di una corsa standard. Da piazza Yenne a piazza Garibaldi, normalmente si impiegano 5-6 minuti e si pagano 7 euro. Oggi i tempi di percorrenza sono raddoppiati e la corsa arriva a costare anche 9-9,50 euro», dice ancora. Il concetto lo ribadisce Riccardo Mascia, tassista e delegato di Confartigianato. «Considerato lo scatto progressivo di 1,10 euro, a Cagliari per una corsa di 5 chilometri senza particolare traffico al massimo si spendono 7-8 euro. Si può arrivare anche a 10 in condizioni particolari di traffico, ma 14 proprio no», aggiunge.

Le proposte

Per abbattere i tempi di percorrenza (e limare il costo finale delle corse), da tempo i tassisti propongono al Comune alcune soluzioni: una su tutte, la riapertura di via Manno e via Garibaldi in precise fasce orarie. «Soprattutto in questo momento, con la città congestionata dai cantieri, e le corsie preferenziali spesso occupate anche da mezzi “senza titolo”, questa soluzione ci darebbe una grossa mano», dice ancora Frongia. «Almeno nelle ore in cui i negozi sono chiusi, magari tra le 21.30 e le 7», ma come si farebbe con le tante attività di ristorazione che lavorano invece in altri orari?, «o tra le 14 e le 16.30, fissando un limite di 8-10 km/h, sarebbe un’ottima soluzione per noi e per i clienti che spesso si lamentano proprio perché vedono il corso delle corse crescere».

RIPRODUZIONE RISERVATA